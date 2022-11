Geschichte Vor 60 Jahren sagte Kriens Ja zur Einführung des Einwohnerrats Die Gründung des Parlaments war damals nicht unumstritten. Inzwischen ist es längst etabliert. Nachholbedarf gibt es jedoch beim Frauenanteil. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Es kommt selten vor, dass alle Parteien vor einer Abstimmung dieselbe Parole herausgeben. Die Einführung eines Gemeindeparlaments vermag aber immer wieder zu einem: So sprachen sich zum Beispiel 2021 in Ebikon alle Parteien für ein Ja aus; bereits 1962 war dies in Kriens der Fall.

Alexander Wili war der erste Krienser Einwohnerratspräsident. Bild: Nadia Schärli (27. Februar 2020)

Damals vor 60 Jahren war die Einführung des Einwohnerrats aber nicht unumstritten. Der mittlerweile 92-jährige Alexander Wili, erster Krienser Einwohnerratspräsident, erinnert sich: «Insbesondere der Gemeindeschreiber war dagegen.» Es habe unter anderem Bedenken gegeben wegen des Mehraufwands. Es müsse «mindestens eine zusätzliche Arbeitskraft» angestellt werden, schrieb der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft.

Es brauchte zweimal ein Ja

Am 4. November 1962 sagte das Stimmvolk trotzdem klar Ja. Neben der Einwohner- musste auch die Ortsbürgergemeinde zustimmen. Erstere tat dies mit 984 zu 507 Stimmen, Letztere mit 385 zu 214. Die Wahlen fanden bereits im Juni 1963 statt, die erste Sitzung am 7. Juli im Saal des Hotels Pilatus.

Die erste Sitzung des Krienser Einwohnerrats im Hotel Pilatus. Bild: Archiv LZ

Dort tagte der Einwohnerrat bis zum Abbruch des Gebäudes 2016. Nach einer Übergangsphase im Gallusheim ist seit 2019 der Pilatussaal im Stadthaus dessen Zuhause.

Der Krienser Einwohnerrat im Pilatussaal im Stadthaus, wo er seit 2019 tagt. Bild: Eveline Beerkircher (21. Februar 2019)

Die Forderung nach einem Einwohnerrat kam in den 1950er-Jahren auf: zuerst seitens der SP, dann von der Konservativen Volkspartei (die heutige Mitte) und schliesslich auch von den Liberalen (heute FDP), die damals die klar stärkste Partei waren. Grund war die tiefe Stimmbeteiligung an den Gemeindeversammlungen, wodurch diese leichter zu beeinflussen waren. In Kriens wohnten damals rund 15’000 Personen. «Hatte ein Verein viele Leute aufgeboten, konnte er seine Anliegen durchbringen», sagt Wili. Ein weiteres Argument: «Der Gemeinderat sollte durch einen Einwohnerrat in die Schranken gewiesen werden.»

Erst die Stadt Luzern hatte ein Parlament

1959 gab der Gemeinderat ein externes Gutachten in Auftrag, das Parlamente in Gemeinden von vergleichbarer Grösse untersuchte. Dafür musste über die Zentralschweiz hinaus geblickt werden, denn in der Region hatte damals nur Luzern ein Gemeindeparlament (Wobei in Emmen entsprechende Abklärungen praktisch zeitgleich wie in Kriens liefen. Dort wurde am 27. Dezember 1962 abgestimmt). In Kriens nahm 1961 eine überparteiliche Kommission, präsidiert vom Liberalen Alex Wili, die Arbeit auf. Sie präsentierte schon nach wenigen Monaten den Entwurf für die neue Gemeindeordnung.

Die Zusammenarbeit in der Kommission sowie später im Einwohnerrat hat Wili sehr gut in Erinnerung. Auch Gemeindeschreiber Franz Dörig, der die Einführung des Parlaments abgelehnt hatte, habe gute Arbeit geleistet. «Er hat seine Opposition zurückgestellt und mir im Rat sehr geholfen.» Bis heute hat Wili «Freude daran, wie es sich entwickelt hat».

1977 erste Frau als Präsidentin

Fortschrittlich zeigte sich Kriens 1977, als Elsy Jacot (SP) zur Einwohnerratspräsidentin gewählt wurde. Sie war erst die zweite Frau im Kanton Luzern, die ein Parlament präsidieren konnte. Die erste war Esther Bütler-Birrer (FDP) 1971 in Littau. Jacot ist 2018 verstorben. Ihre Parteikollegin Verena Funk, die 1990 zur zweiten Krienser Einwohnerratspräsidentin und im Jahr darauf zur ersten Gemeinderätin gewählt worden ist, erinnert sich an sie: «Sie war vife Frau, die sehr engagiert war.» Jacot sei auch ein aktive Fasnächtlerin gewesen. «Sie hat das Kollegiale sehr gepflegt und war über die Parteigrenzen hinweg beliebt.» Mit der Nominierung Jacots für das Amt habe die SP auch bewusst ein Zeichen für Frauen in der Politik setzen wollen.

Verena Funk politisierte in den 1980er-Jahren im Einwohnerrat. Bild: Jakob Ineichen (12. September 2018)

Funk selbst politisierte in den 80er-Jahren im Einwohnerrat. Heute gilt dieser als lebhaftes Parlament, in dem durchaus hitzig diskutiert wird. Wie war das früher? «Wir hatten auch unsere Hochs und Tiefs.» Es sei finanziell ebenfalls keine einfache Zeit gewesen, auch damals musste gespart werden. «Aber wir hatten untereinander sehr gute Kontakte. Wir gingen nach den Sitzungen jeweils gemeinsam in die Beiz, so konnte man nach emotionalen Debatten das Verhältnis wieder ausbügeln.» Auch heute geht's nach der Sitzung oft noch in die Beiz.

Tiefster Frauenanteil der Luzerner Parlamente

Anita Burkhardt setzte sich für die Frauenförderung in Kriens ein. Bild: Dominik Wunderli (21. Juli 2021)

Bei der Gleichstellung ist Kriens aber nicht mehr vorne dabei. Der Frauenanteil im Einwohnerrat betrug nach den Wahlen 2020 nur 20 Prozent – der niedrigste Wert sämtlicher Luzerner Parlamente. Was sind mögliche Gründe? «Frauen trauen sich in der Politik generell weniger zu», sagt Anita Burkhardt. Die ehemalige Mitte-Einwohnerrätin hat bei den letzten Wahlen ein überparteiliches Frauenkomitee geleitet.

In Kriens sei zudem vielleicht die Frauenförderung etwas vernachlässigt worden. So sei sie erstaunt gewesen, als bei den Grünen 2020 nur Männer die oberen Listenplätze belegten. «Die Frauen wollten offenbar nicht auf die vorderen Plätze, aber manchmal muss man Überzeugungsarbeit leisten und jemanden ein bisschen zum Glück zwingen.» Dass das nicht immer einfach ist, ist Burkhardt bewusst. Der Einfluss der alten Rollenbilder sei immer noch gross. «Eine Frau mit kleineren Kindern wird immer noch gefragt, wie sie das mit der Politik vereinbaren kann. Ein Mann wird das nicht gefragt.»

