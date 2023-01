Gesundheit Luzerner Kantonsspital lanciert Architekturwettbewerb für den Neubau des ambulanten Zentrums Das LUKS will auf dem Areal des bisherigen Besucherparkhauses und des Kinderspitals ein ambulantes Zentrum bauen. Das Projekt soll bis 2031 realisiert werden. 11.01.2023, 15.01 Uhr

2015 startete das Luks mit der Gesamterneuerung ihrer Liegenschaft am Standort Luzern. Dazu gehört auch der Neubau eines ambulanten Zentrums. Es soll sämtliche ambulante Bereiche aus Medizin und Chirurgie (ausgenommen Augenklinik, Kinderspital, Frauenklinik und Onkologie/Hämatologie) unter einem Dach vereinen.

Die Visualisierung des ambulanten Zentrums Visualisierung: PD

Nun hat das Luks den Architekturwettbewerb lanciert, wie es in einer Mitteilung schreibt. Nach einem offen ausgeschriebenen, anonymen Projektwettbewerb würden fünf Projektvorschläge weiterbearbeitet. Der Abschluss des Verfahrens ist im März 2024 geplant, die Projektierung dauert bis Juni 2026. Sobald der Neubau Kinderspital/Frauenklinik bezogen ist, könne mit den Rückbauarbeiten der alten Gebäude begonnen werden, was den Baubeginn des Ambulanten Zentrums signalisiert, heisst es weiter.

Das Projekt steht dabei in Abhängigkeit zur «Stadtpassage» der Stadt Luzern, das ein viertes Untergeschoss im geplanten Parkhaus des Kantonsspitals sowie eine 800 Meter lange, unterirdische Fussgängerpassage zwischen LUKS und Altstadt beinhaltet. Es bestünden zahlreiche Schnittstellen zum Neubau, die von Beginn weg eine optimale Abstimmung erfordern, so das LUKS. So müsse das Projekt auf den fixen Zeitplan der Luks-Gesamterneuerung abgestimmt sein und dürfe das LUKS finanziell nicht belasten. (tos)