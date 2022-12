Terra Alta So sieht es im neuen Luzerner Geburtshaus aus Das neue Terra Alta-Haus an der St.-Karli-Strasse steht kurz vor der Eröffnung. Ein spezieller Blickfang ist die Geburtswanne aus Holz. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 23.12.2022, 16.30 Uhr

Noch ist es ruhig an der Luzerner St.-Karli-Strasse 37. Doch bald kehrt hier Leben ein – im wahrsten Sinn des Wortes. Im ehemaligen Café werden künftig Kinder zur Welt kommen.

Das Geburtshaus von aussen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. Dezember 2022)

Dort eröffnet Terra Alta nach 18 Jahren Tätigkeit in Oberkirch das zweite Geburtshaus. «Die Begleitung von Schwangeren in der Hebammenpraxis bieten wir ab Januar an», sagt Terra-Alta-Geschäftsführerin Renate Ruckstuhl. «Die erste Geburt ist ab Güdismontag, dem 20. Februar, möglich.»

Die Vorfreude bei Ruckstuhl und ihrem Team ist gross. «Doch es gibt noch einiges zu tun.» Die Besprechungsräume für die Hebammenpraxis sowie der grosse Eingangsraum sind noch nicht ganz eingerichtet. Bereit sind die beiden Geburtszimmer.

Eines der beiden Geburtszimmer im neuen Geburtshaus. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. Dezember 2022)

Blickfang dort ist die Geburtswanne aus Holz. «Ein schweizweites Novum für die Geburtsbegleitung, diese wurde gemeinsam mit einem Schiffsbauer entwickelt», sagt Ruckstuhl. Die Wanne sieht nicht nur schöner aus als eine aus Kunststoff. «Holz ist ein angenehmeres, wärmeres Material und bietet ein besseres haptisches Erlebnis», fügt Anja Zgraggen, Bereichsleiterin Geburten bei Terra Alta, an. Es soll dazu beitragen, dass sich die gebärende Frau möglichst wohl und geerdet fühlt.

Die meisten Frauen gebären im Wasser

Die Geburtswanne sei ein zentrales Element im Terra Alta. «Wir hatten letztes Jahr 59 Prozent Wassergeburten, zudem dient das Element Wasser während der Geburt oft auch zur Entspannung und Unterstützung im Umgang mit den Wehen», so Zgraggen.

Weiter gibt es an der St.-Karli-Strasse 37 zwei Übergangszimmer, wo Familien nach der Geburt ausruhen können, bevor sie ins Wochenbetthaus an der Reckenbühlstrasse 14 gefahren werden. Dieses ist bereits seit September offen.

Nähe zum Spital ist wichtig

«Wir werden immer wieder gefragt, warum wir in Luzern zwei Standorte eröffnen», sagt Ruckstuhl. «Für die Geburtsbetreuung war uns die Nähe zum Kantonsspital sehr wichtig.» Das Geburtshaus liegt nur wenige hundert Meter von diesem entfernt. «Falls bei einer Geburt eine Verlegung notwendig wird, wollen wir zeitnah im Spital sein. Dies wünschen sich die Familien, die betreuenden Hebammen und die Frauenklinik.» Für das Wochenbett ist anschliessend das Wochenbetthaus «eine wunderbare und erholsame Oase».

Von links: Anja Zgraggen, Bereichsleiterin Geburten, Hebamme Leah Heimgartner, Geschäftsführerin Renate Ruckstuhl und Heidi Seeholzer, Bereichsleiterin Wochenbett, in einem der Geburtszimmer. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. Dezember 2022)

Der Betrieb im neuen Geburtshaus wird schrittweise ausgebaut. «Wir starten vorerst mit zehn Hebammen, zudem gibt es Unterstützung vom Team in Oberkirch», sagt Zgraggen. Trotz Fachkräftemangel konnten die Stellen gut besetzt werden. «Wir bieten attraktive und faire Arbeitsbedingungen. Die Geburtshaushebammen haben die Möglichkeit, all ihre Hebammenkompetenzen einzusetzen und eine kontinuierliche Betreuung anzubieten.»

Ziel ist, inklusive Wochenbetthaus in Luzern mit rund 50 Mitarbeitenden eine ähnliche Grösse wie in Oberkirch zu erreichen. Dort kommen jährlich gegen 300 Kinder zur Welt, zusätzlich werden 250 Familien in der Schwangerschaft und im Wochenbett betreut.

Ausbau in Oberkirch war keine Option

Wegen steigender Nachfrage wurde das Geburtshaus in Oberkirch 2016 angebaut. Eine weitere Vergrösserung war keine Option. «Wir wollen die persönliche Betreuung und die familiäre Atmosphäre bewahren», sagt Ruckstuhl. «Terra Alta Oberkirch ist jetzt bereits das grösste Geburtshaus der Schweiz.»

Grund für den neuen Standort ist auch: «Den Paaren in Luzern und Umgebung ein Geburtshaus in der Nähe anzubieten», sagt Michaela Breschuk, Teamleiterin in Luzern. Seit der Schliessung des Geburtshauses Adligenswil 2006 gibt es keines mehr in der Agglo, neben jenem in Oberkirch gibt es noch eines in Stans. «Das Haus in Oberkirch ist nicht für alle einfach zu erreichen, besonders ohne Auto», so Zgraggen. «Wir wollen auch Leute aus Zug oder dem Säuliamt ansprechen, wo es ebenfalls kein Geburtshaus gibt», sagt Breschuk.

Im grossen Raum beim Eingang sind künftig Kurse sowie ein Eltern- und Familientreff geplant. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. Dezember 2022)

Für das neue Geburts- und Wochenbetthaus sind «grosse Investitionen» notwendig, sagt Renate Ruckstuhl. «Wir suchen für die Finanzierung nach wie vor noch Spenden.» Innerschweizer Stiftungen unterstützen bereits den Eltern- und Familientreff, der im Eingangsraum geplant ist. Ein Kursraumkonzept sei in Arbeit. Ziel ist, künftig ein «themenspezifisches Angebot für werdende Eltern und Familien anzubieten», so Ruckstuhl. «In der Startphase konzentrieren wir uns jedoch zuerst auf die eigentliche Hebammentätigkeit, die Schwangerschafts- und Geburtsbetreuung.»

Hinweis Am Wochenende des 14. und 15. Januars finden für alle Interessierten im Geburtshaus an der St.-Karli-Strasse 37 sowie im Wochenbetthaus an der Reckenbühlstrasse 14 Tage der offenen Tür statt.

Das neue Luzerner Geburtshaus an der St. Karlistrasse in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. Dezember 2022)

