Ruedi Baumgartner ist neuer Präsident des Gewerbeverbands Kriens

Gewerbeverband Kriens Der neue Präsident will wieder mehr Gewerbler für die Politik motivieren Ruedi Baumgartner hat die Leitung des Gewerbeverbands Kriens von Pepe Kaufmann übernommen. Das sind seine Ziele. Interview: Stefan Dähler 26.05.2022, 15.00 Uhr

Der Gewerbeverband Kriens (GVK) ist eine Institution, die in der Stadt Einfluss hat. Er äussert sich etwa zu Bau- und Strassenprojekten und hat sich auch schon aktiv bei Abstimmungen engagiert: So hat der GVK erfolgreich das neue Parkplatzreglement bekämpft, zuletzt erlitt er als Befürworter der Testplanung für die Kantonsstrasse eine Niederlage. In den letzten acht Jahren war Garagist Pepe Kaufmann Präsident des GVK. Anfang Mai wurde er nun von Ruedi Baumgartner (55), Inhaber der Baumgartner Schreinerei AG im Obernau, abgelöst. Wir haben mit dem neuen Präsidenten gesprochen.

Ruedi Baumgartner, neuer Präsident des Gewerbeverbands Kriens. Bild: PD

Welche Ziele haben Sie als GVK-Präsident?

Ruedi Baumgartner: Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt. Wir werden politisch wahrgenommen und stehen in stetem Kontakt mit der Stadt. Das wollen wir beibehalten und bestenfalls den Einfluss auf die Politik noch vergrössern. Dafür wollen wir unsere Öffentlichkeitsarbeit weiterführen, zum Beispiel mit dem Unterstützen von Podiumsdiskussionen.

Bei welchen Projekten wollen Sie sich einbringen?

Im Fokus stehen das Bell-Areal und der Bypass. Beim Bell-Areal braucht es mehr Parkplätze für das Gewerbe, als bis jetzt vorgesehen sind. Ohne Parkplätze gibt es nun mal kein Gewerbe. Beim Bypass werden wir uns im Pro-Komitee engagieren, zudem unterstützen wir die Stadt im Bestreben nach weiteren Autobahnüberdachungen. Generell wollen wir uns dafür einsetzen, dass Gewerbefahrzeuge die Busspuren mitbenutzen dürfen, denn der Zeitverlust im Verkehr ist ein Problem.

Heute sind praktisch keine Gewerbler mehr im Krienser Einwohnerrat und im Stadtrat aktiv. Das war vor einigen Jahren noch anders. Worauf führen Sie das zurück?

Ich habe es nicht gern, alles mehrmals durchzudiskutieren. Das höre ich auch von anderen Gewerblern. Wir arbeiten lieber zielgerichtet und lösungsorientiert, dieses Langatmige hält wohl viele davon ab, in die Politik zu gehen. Das ist schade, denn teils fehlt dort der Blick für das Gewerbe. Ein Beispiel: Es bräuchte Regeln für Ausschreibungen, damit mehr Firmen aus der Region berücksichtigt werden, was auch ökologischer wäre. Heute setzt sich meist das billigste Angebot durch, das ist aber nicht immer das beste. Daher wollen wir nun wieder mehr Gewerbler in die Politik bringen.

Wie?

Wir wollen Leute motivieren, anzutreten, und diese Personen dann bei den Wahlen auch unterstützen. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Partei sie sind. Es braucht alle Parteien von links bis rechts, niemand hat immer recht.

Ist ein politisches Amt auch für Sie ein Thema?

Nein, wie gesagt, ist mir dazu die Politik zu langatmig und mir fehlt auch die Zeit, zumal ich mich jetzt noch als Verbandspräsident engagiere.