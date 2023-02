Gemeinde Gisikon hat ihren potenziellen Geschäftsführer gefunden

Gisikon Die Gemeinde hat ihren potenziellen Geschäftsführer gefunden Reto Meier leitet ab August die Verwaltung. Ob er wie geplant Geschäftsführer werden kann, entscheidet Anfang Sommer die Gisiker Stimmbevölkerung. Simon Mathis 14.02.2023, 09.59 Uhr

Reto Meier wird künftig die Gemeindeverwaltung Gisikon leiten. In dieser neu geschaffenen Funktion wird der 51-Jährige gleichzeitig den Bereich Finanzen verantworten, wie die Gemeinde mitteilt. Meier ist verheiratet und Vater von zwei schulpflichtigen Kindern. Beruflich war er in den letzten Jahren als Leiter Finanzen einer «internationalen Modehauskette» tätig, führt die Gemeinde aus. Reto Meier sitzt seit gut fünf Jahren in der Rechnungsprüfungskommission Gisikon.

Reto Meier. Bild: PD

Seine neue Stelle wird Meier am 1. August 2023 antreten. Vorgesehen ist, dass er Geschäftsführer der Gemeinde wird. Dazu ist aber noch das Einverständnis der Stimmbevölkerung nötig: Sie wird sich an der Gemeindeversammlung vom 21. Juni für oder gegen die Einführung des Geschäftsführermodells entscheiden.

Hintergrund für den Schritt ist unter anderem, dass der Gemeindeschreiber Beat Amrein nach 30 Jahren im Amt ab Sommer 2023 kürzertreten will. Zudem will sich die Gemeinde organisatorisch neu ausrichten; da die Nachbargemeinde Honau mit Root und nicht mit Gisikon fusionieren will, hat sich die strategische Ausgangslage verändert.