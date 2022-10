Gisikon Gemeinderat-Nachfolge: Jetzt kommt es zur Kampfwahl Mit Kurt Morgan (FDP) und Jakir Barbagallo (parteilos) bewerben sich zwei Kandidaten um die Nachfolge des verstorbenen Gisikoner Gemeinderats Thomas Blum (Mitte). Hugo Bischof 10.10.2022, 14.27 Uhr

Kurt Morgan. Bild: PD

Kurt Morgan und Jakir Barbagallo treten in Gisikon zur Ersatzwahl für den verstorbenen Gemeinderat Thomas Blum an. Diese beiden Wahlvorschläge sind bis zum Ablauf der Eingabefrist am Montagmittag eingereicht worden. Das teilte die Gemeinde mit.