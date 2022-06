Gisikon oder Root? Fusionspläne wecken in der Honauer Bevölkerung Emotionen Gisikon ist vorerst gegen eine Dreierfusion mit Root und Honau – zum Unverständnis der Honauer Bevölkerung, wie eine Versammlung am Montagabend zeigte. Simon Mathis Jetzt kommentieren 13.06.2022, 22.16 Uhr

Rund 40 Honauerinnen und Honauer zog es am Montagabend in einen kleinen Saal bei der Hirschenmatt. «Zwei Jahre lang haben wir gearbeitet, viele schlaflose Nächte haben wir gehabt», sagte Gemeindepräsidentin Beatrice Barnikol (Mitte) zur Begrüssung. Sie sprach von den Fusionsabklärungen, die an jenem Abend der Bevölkerung vorgestellt wurden.

Zur Diskussion steht ein Zusammenschluss mit Gisikon und/oder mit Root. Anfang Juni legte der Honauer Gemeinderat den externen Planungsbericht vor und empfahl der Bevölkerung, mit Root zu fusionieren – nicht aber mit der direkten Nachbargemeinde Gisikon.

Die Gemeinde Honau muss sich für eine Fusionspartnerin entscheiden. Eveline Beerkircher (25. Juni 2020)

Aufgrund von Fusionen in anderen Luzerner Regionen ist Honau mittlerweile die einzige Gemeinde des Kantons, die weniger als 500 Einwohner hat. 2004 waren es noch 16. Da der Gisiker Gemeinderat zurzeit gegen eine Dreierfusion ist, musste sich die Honauer Exekutive für eine Gemeinde entscheiden – und gab deshalb Root den Vorzug, obwohl Gisikon geografisch und kulturell näher ist.

Fusion mit Root sei ein «Spagat»

Wie erwartet sorgte diese Ausgangslage für eine lebhafte Diskussion. Einige Bewohner waren der Meinung, dass eine Fusion mit Root der «zweite Schritt vor dem ersten» wäre. «Wenn eine Fusion, dann zuerst mit Gisikon, das ist einfach logisch», fand jemand. Eine Anwesende hielt dagegen: «Weshalb kann nicht die Fusion mit Root der erste Schritt sein, die Fusion mit Gisikon dann der zweite?» Die Antwort aus der Menge: «Weil wir dann auf unbestimmte Zeit einen Spagat machen.»

Damit ist die Gretchenfrage angesprochen: die Schule. Denn zurzeit werden die Honauer Primarschüler in Gisikon unterrichtet. Viele Anwesenden beschäftigte die Frage, was bei einer Fusion mit Root geschehen würde. Müssen die Kinder an der Gisiker Schule vorbei nach Root fahren? «Das ist eine matchentscheidende Frage, die vorher abgeklärt werden muss.»

Eine Honauerin ergänzte: «Können wir ausschliessen, dass die Gemeinde Gisikon nicht ‹trötzelt›, wenn sie aussen vor bleibt?» Wieder andere sprachen sich klar dafür aus, eine Dreierfusion anzustreben: «Entweder ganz oder gar nicht», hielt jemand fest. Eine Fusion in Schritten verursache nur unnötigen Mehraufwand.

Enttäuschung über Gisikons Haltung

Die Meinungen gingen weit auseinander, obwohl die Fusionsidee grundsätzlich gut ankam. Als ein Mann behauptete, in diesem Saal wolle ohnehin niemand mit Root fusionieren, ertönte lautstarker Widerspruch. Für Unverständnis sorgte vor allem die Haltung des Gisiker Gemeinderates: Die Honauerinnen und Honauer konnten sich keinen Reim darauf machen, weshalb sich die Exekutive gegen eine Dreierfusion ausspricht.

«Ehrlich gesagt, enttäuscht mich diese Haltung», sagte jemand. Ein anderer ergänzte: «Der Gisiker Gemeinderat behauptet, die Zeit sei noch nicht reif. Vielleicht ist sie noch nicht reif, weil er seine Bevölkerung noch nicht gefragt hat?» Diplomatischer war ein anderer Honauer: «Auch wir mussten uns nun ein paar Jahre mit dem Fusionsgedanken anfreunden. Geben wir unseren Nachbarn doch ein bisschen Zeit.» Hier hakte Beatrice Barnikol ein:

«Jetzt stehen wir finanziell gut da und sind ein guter Partner. Wenn wir jahrelang warten, laufen wir Gefahr, diesen Vorteil zu verlieren.»

Die Honauer Bevölkerung entscheidet am 26. Juni darüber, mit welcher Gemeinde Fusionsverhandlungen aufgenommen werden sollen.

