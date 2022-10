Morgen, am 15. Oktober, ist der sogenannte Tag des weissen Stockes. An diesem Tag weisen Blindenverbände weltweit auf dieses essenzielle Hilfsmittel und Symbol für Blinde und Sehbehinderte hin. So sollen die Menschen unter anderem dafür sensibilisiert werden, die Leitlinien möglichst freizulassen, damit sich deren Nutzerinnen und Nutzer ungehindert bewegen können.