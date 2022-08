Buchrain kauft Liegenschaft Adlermatte 2

Grundstückkauf Gemeinde Buchrain kauft Liegenschaft mitten im Dorf Die Gemeinde kann einen strategischen Liegenschaftskauf tätigen. 24.08.2022, 06.41 Uhr

Die Liegenschaft Adlermatte 2 zwischen Gemeindehaus (links) und Dorfschulhaus. Bild: PD

Die Eigentümer der Liegenschaft Adlermatte 2 in Buchrain haben das Wohnhaus an die Einwohnergemeinde Buchrain verkauft. Die Parzelle mit 1255 Quadratmetern besteht aus vier Wohnungen und liegt mitten im Dorfzentrum direkt neben den Schulanlagen und Gemeindehaus. Über den Kaufpreis ist nichts bekannt.

«Die Gemeinde erhält ein attraktives Renditeobjekt und Klarheit in Bezug auf die weitere Entwicklung des Generationenprojektes», sagt Finanzvorsteher Patrick Bieri. Die Gemeinde werde die Mietverhältnisse unverändert weiterführen, heisst es in einer Mitteilung. Die Gemeinde Buchrain steht vor grossen Herausforderungen. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Realisierung des Potentials im Dorfkern liegt. (rem)

Generationenprojekt Buchrain: So könnte der Dorfkern künftig aussehen. Visualisierung: PD / Nightnurse