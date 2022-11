Reservoir Schwinfärch Es ist extrem laut und feucht: Sanierung des grössten Krienser Wasserreservoirs ist in vollem Gange Die Anlage Schwinfärch wird derzeit umfassend erneuert. Trotz der Arbeiten muss das Wasser weiterhin in die Haushalte fliessen. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 20.11.2022, 05.00 Uhr

Von aussen betrachtet ist es ein unscheinbarer, in den Hang gebauter Betonblock. Betritt man aber das Wasserreservoir Schwinfärch, werden erst die wahren Dimensionen sichtbar. Darin befinden sich zwei Wasserkammern, die beide ein Fassungsvermögen von 3000 Kubikmetern aufweisen. «Das entspricht jeweils der Grösse einer Dreifachturnhalle», sagt Martin Haas, Leiter Wasserversorgung der Stadt Kriens.

Arbeiter sind in der Wasserkammer mit Hochdruckreinigern am Werk. Bilder: Nadia Schärli (Kriens, 10. November 2022)

Damit ist das zwischen Sidhalde und Hotel Himmelrich gelegene Schwinfärch das grösste Krienser Reservoir. Doch die 1975 erbaute Anlage ist in die Jahre gekommen. Darum hat der Einwohnerrat im Mai einen Kredit von 3,7 Millionen Franken für die Sanierung und Modernisierung gesprochen. Die Arbeiten laufen seit Ende September, eine der Kammern ist daher leer, während die andere nach wie vor in Betrieb ist. In der leeren Kammer wird derzeit mit Hochdruck der alte Mergel von den Wänden gewaschen. Das ist extrem laut, die Arbeiter sind alle mit Gehörschutz ausgerüstet. Trotz Entfeuchtungspumpen ist es sehr feucht, die ganze Zeit tropft es von der Decke. Wegen der Höhe von 7,4 Metern müssen Gerüste aufgebaut werden.

Zwei Stunden Arbeit, zwei Stunden Pause

«Diese Arbeit ist sehr anstrengend», sagt Haas. «Darum wird in Schichten gearbeitet. Ein Team ist zwei Stunden im Reservoir, die andere Gruppe hat Pause.» Die Reinigung dauere rund drei bis vier Wochen. «Danach werden bei Rissstellen die in der Wand liegenden Eisenarmierungen freigelegt, Korrosionsschäden entfernt und wieder eingemauert.» Zum Schluss folgt die Auftragung einer mineralischen Mergelschicht, die die Wand vor dem Wasser schützt. «Ausserdem wird eine sogenannte gewellte Orangenhaut-Decke eingebaut, die der Kondensierung vorbeugt. Das Wasser tropft schneller ab, was die Keimbildung verhindert.»

Martin Haas, Leiter Wasserversorgung Kriens. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 10. November 2022)

Die Sanierung des Reservoirs sei sehr aufwendig, sagt Haas. Neben der Arbeit in der Wasserkammer muss unter anderem das durch die Reinigung mit Beton versetzte Wasser gereinigt werden. Das wird vor Ort in einer mobilen Neutralisationsanlage erledigt, danach fliesst es in einen Bach. Damit die zweite Kammer in Betrieb bleiben kann, ist diese aus Hygienegründen komplett abgeschottet worden. Sie wird auch separat belüftet.

Im Sommer braucht es volle Kapazität

Die Sanierung der ersten Wasserkammer dauert bis März. «Im Sommerhalbjahr müssen beide Kammern in Betrieb sein, weil dann der Wasserverbrauch wegen Schwimmbädern oder Gartenwässerung viel höher ist», sagt Haas. In dieser Zeit ist die Aussensanierung des Reservoirdachs geplant. Im September 2023 startet die Erneuerung der zweiten Wasserkammer. Im Frühling 2024 sollten die Arbeiten ganz abgeschlossen sein, «dann ist das Reservoir fit für die nächsten 40 bis 50 Jahre».

Die Arbeiten sind extrem laut.

Im Schnitt werden in Kriens pro Tag 5500 bis 6000 Kubikmeter Wasser verbraucht. «An Spitzentagen im Hochsommer können es 8500 bis 9000 sein», sagt Haas. «Es braucht zudem eine Reserve, um für Ereignisse wie Grossbrände gerüstet zu sein.» Die Reservoirs der Wasserversorgung Kriens haben insgesamt ein Fassungsvermögen von über 12'000 Kubikmetern, mit einer Schwinfärch-Kammer weniger sind es noch 9000. Da könnte es im Sommer also knapp werden.

Das Wasser des Reservoirs Schwinfärch kommt aus den Pumpwerken Grosshof und Schlachthof. Geliefert wird es von EWL. «Es ist ein Mix aus Grundwasser vom Littauerboden, Quellwasser aus dem Eigenthal und einem kleinen Teil Seewasser», sagt Haas. Beliefert wird damit auch das Reservoir Studenhof oberhalb des Hackenrains. Die beiden Reservoire versorgen die Krienser «Kernzone»: die Gebiete zwischen Eichenspes-Grosshof und Pilatusmarkt.

Auch ohne Strom fliesst Wasser Bei einem Stromausfall könnten die Krienser Haushalte mittels Stützbatterien während zweier Tage weiterhin mit Wasser versorgt werden, sagt Martin Haas, Leiter Wasserversorgung Kriens. Danach verbliebe noch das Quellwasser des Reservoirs Killegg oberhalb der Hergiswaldbrücke. Dieses könnte 1000 Liter pro Minute liefern. «Das reicht noch für den Minimalbedarf wie Trinken oder die WC-Spülung», sagt Haas. Dank der Höhenlage fliesst das Quellwasser auch ohne Strom ins Siedlungsgebiet.

