Stadt Luzern Von wegen Diskriminierung bei der Bewerbung: «Heute diktieren Arbeitnehmer die Regeln» Name, Geschlecht und Alter bleiben geheim: Mit anonymen Bewerbungsverfahren will das Parlament für Chancengleichheit in der Stadtverwaltung sorgen. Das zielt völlig an der Realität vorbei, findet der Stadtrat. Robert Knobel 09.06.2022, 17.40 Uhr

Das Luzerner Stadthaus beherbergt Hunderte von Arbeitsstellen in der Stadtverwaltung. Bild: Pius Amrein

Marco Müller (Grüne) zitierte gleich mehrere Studien: Wer einen Schweizer Pass und Namen besitzt und unter 55 ist, hat bei Stellenbewerbungen die besten Chancen. Und auch das Geschlecht entscheide oft über Erfolg und Misserfolg einer Bewerbung. «Chancengleichheit ist noch nicht erreicht», so Müllers Fazit. Das Problem sei vor allem, dass die erwähnten Personengruppen oft gar nicht erst zum Gespräch eingeladen werden. «Sie erhalten gar nicht die Chance, sich zu präsentieren.»

Erst beim Gespräch wird die Identität offengelegt

Solchen Entwicklungen soll die Stadt als Arbeitgeberin entgegenwirken. Das Stadtparlament überwies am Donnerstag ein Postulat der Grünen, das einen Pilotversuch mit anonymen Bewerbungsverfahren anregt. Den Grünen geht es nicht um eine flächendeckende Einführung, sondern darum, erst einmal Erfahrungen in ausgewählten Abteilungen zu sammeln. So könnte das Bewerbungsverfahren so abgeändert werden, dass die eingehenden Dossiers keine Rückschlüsse auf Alter, Geschlecht und Herkunft zulassen. Erst beim Bewerbungsgespräch würde die Person ihre Identität lüften.

Unterstützung erhielten die Grünen von der SP. Berufsschullehrerin Marta Lehmann sagte:

«Meine Erfahrung zeigt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund oft schon bei Anfragen für Praktika und Lehrstellen scheitern.»

Auch Daniel Lütolf (GLP) fand:

«Ein falsches Gesicht oder ein falscher Name können schon genügen, um abgelehnt zu werden.»

Lütolf sieht auch Vorteile für die Personalverantwortlichen, wenn die Verfahren anonym sind: «Sie erhalten Informationen in komprimierter Form und können die Kompetenzen einfacher vergleichen.» Allerdings, so Lütolf, sei die Anonymität für Berufsanfänger ungeeignet, da diese ja nicht mit ihren Qualifikationen punkten können.

Was die Ausbildung über die Person verrät

Apropos Qualifikationen: Auch Ausbildungen und frühere Stellen lassen Rückschlüsse über die Person zu – gerade in Bereichen, in denen der Kreis der potenziellen Bewerber klein ist. Um wirkliche Anonymität garantieren zu können, müssten auch diese Angaben weggelassen werden – was wiederum der Aussagekraft der Dossiers schadet. Auf dieses Dilemma wies Andreas Felder (Mitte) hin.

Auch Beat Züsli (SP), Stadtpräsident und oberster Personalverantwortlicher der Verwaltung, warnte vor einem Verlust der Aussagekraft: «In Zukunft wird die Zusammensetzung von Teams noch wichtiger werden.» Mit anderen Worten: Die Chefs wollen nicht nur wissen, ob die nötigen Diplome vorhanden sind, sondern auch, mit wem sie es zu tun haben.

Züsli: Anonymität schadet der Vielfalt

Anonyme Bewerbungen könnten sich sogar negativ auf die Vielfalt auswirken, wie Züsli ausführte: So etwa, wenn für ein Team explizit eine ältere Person gewünscht wird – und dann nur Junge zum Gespräch erscheinen. Zudem erwähnte Züsli ein ganz praktisches Problem:

«Wie soll ein Lebenslauf dargestellt werden, damit das Alter nicht ersichtlich wird? Das ist so gut wie unmöglich.»

Auch Stadträtin Franziska Bitzi (Mitte) fand, die angeblich systematische Diskriminierung ziele völlig an der aktuellen Realität vorbei: «Im Moment ist es so, dass die Arbeitnehmer die Regeln diktieren. Wir können froh sein, wenn wir überhaupt genügend Leute finden.»