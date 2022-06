Stadt Luzern Trotz Lage am Stadtrand: «Littau West» soll als autoarme Siedlung gebaut werden Die Linken setzten sich durch: Bei der Grossüberbauung «Littau West» soll eine Parkplatzreduktion geprüft werden. Bei der Wohnbaugenossenschaft Littau ist man irritiert. Robert Knobel 09.06.2022, 16.41 Uhr

Im rot eingezeichneten Bereich soll die neue Wohnsiedlung entstehen. Karte: maps.admin.ch

Am Ausgang von Littau Richtung Ränggloch liegt eines der grössten brachliegenden Baugebiete der Stadt Luzern. Das 10 Hektaren grosse Areal soll bald überbaut werden. Geplant sind 360 Wohnungen, zudem soll das Gebiet direkten Busanschluss erhalten, indem die Linie 12 verlängert wird. Das Luzerner Stadtparlament hat am Donnerstag grünes Licht gegeben für den «Bebauungsplan Littau West».

Höchstens jede zweite Wohnung erhält einen Parkplatz

Geht es nach dem Willen der Parlamentsmehrheit, soll Littau West als «autoarme Siedlung» gebaut werden. Das würde bedeuten, dass höchstens jede zweite Wohnung einen Parkplatz erhält. Das ist weniger als vom Stadtrat vorgesehen: Er plante für bis zu 70 Prozent der Wohnungen einen Parkplatz.

Wenig überraschend wurde das Thema kontrovers diskutiert. Benjamin Gross (SP) fand, dass es auf Stadtgebiet mit rund 70'000 Parkplätzen heute schon genügend Parkmöglichkeiten gebe – man müsse nicht noch zusätzliche schaffen. Damit konnte Patrick Zibung (SVP) nichts anfangen: «Wir reden hier von einem Gebiet am Stadtrand.» Auch Silvio Bonzanigo (parteilos) appellierte an die Linken: «Orientiert euch an der Lebensrealität der Leute und nicht an eurem Parteiprogramm.» Genützt hat es wenig: Die Mehrheit des Parlaments überwies eine Protokollbemerkung, die den Stadtrat auffordert, eine Reduktion der Parkplätze zu prüfen.

«Unsere Überbauungen haben heute schon zu wenig Parkplätze»

Gar nicht glücklich über den Entscheid ist Roger von Ah, Präsident der Wohnbaugenossenschaft Littau (WGL). Die WGL besitzt einen Teil des Areals Littau West und will dort rund 100 Wohnungen bauen. Die Erfahrung zeige, dass Littau in Sachen Parkplatzbedarf nicht mit dem Stadtzentrum vergleichbar sei. «Unsere Überbauungen haben heute schon zu wenig Parkplätze», sagt von Ah. Denn der Grossteil der WGL-Mieterschaft habe mindestens ein Auto, wenn nicht zwei.

«Es ist durchaus möglich, dass der Bedarf irgendwann abnimmt. Aber im Moment ist es noch zu früh für eine autoarme Siedlung.»

Das zeige sich auch bei der neuen Überbauung Gartenhof, wo mangels Parkplätzen oft kreuz und quer parkiert werde.

Genossenschaft wollte noch mehr Parkplätze

Die WGL war bereits mit der ursprünglichen Parkplatzzahl nicht einverstanden und hat unter anderem deshalb gegen den Bebauungsplan Einsprache eingereicht. Die WGL forderte, dass Littau West in die Parkzone 4 eingeteilt wird, was 0,8 bis 1 Parkplatz/Wohnung entspricht. Zwar wurde dieser Punkt abgewiesen, «doch die Stadt hat signalisiert, dass allenfalls eine Ausnahmebewilligung erteilt werden könnte, wenn der konkrete Mehrbedarf nachgewiesen werden kann», so von Ah. Nun schraubt das Parlament in die entgegengesetzte Richtung. Was dies für die WGL und die nach wie vor hängige Einsprache bedeutet, müsse nun intern besprochen werden.