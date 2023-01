Guuggenmusig aus Dierikon Die Schlitzäugler wollen zum 50-jährigen Jubiläum nochmals gross auftrumpfen In den besten Zeiten zählten die Dieriker Schlitzäugler über 30 Mitglieder. Momentan sind sie noch zu sechst. Fürs Jubiläum erhalten sie Manpower – und danach? Roman Hodel Jetzt kommentieren 19.01.2023, 18.13 Uhr

Wer spontan an dieser Fasnacht noch bei einer Guuggenmusig mitwirken will, der sollte sich bei den Schlitzäuglern melden. «Bes rüüdig ond mach med!», schreiben sie auf ihrer Website und suchen passend zum 50-Jahr-Jubiläum mindestens 50 Personen für ihre Auftritte an der Döflifasnacht vom 12. Februar und dem Monstercorso vom 21. Februar. Das Ziel ist ambitioniert, wie Schlitzäuglerin Sandra Huber (31) zugibt: «Dank Zusagen verschiedener Alt-Schiltzäuglern und sogar Gründungsmitgliedern sollten wir mindestens die Hälfte, also 25 Personen, schaffen.»

Ein Schlitzäugler aus Dierikon während des Monstercorsos 2009. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. Februar 2009)

Die Geschichte der Schlitzäugler beginnt 1973; im selben Jahr, in dem Ikea in der Schweiz das erste Möbelhaus ausserhalb von Schweden eröffnet. Acht junge Dierikoner mit einem Durchschnittsalter von gerade mal 13 Jahren gründen die Musig gemäss ihrer Website. Im ersten Jahr musizieren sie mit Pfannendeckeln und alten Waldhörnern und für als Grundlage für die Grende kommen anfangs ausrangierte Waschmittel-Trommeln zum Einsatz. Bald zählt die Guuggenmusig mehr als 30 Mitglieder. Beachtlich mit Blick auf die Einwohnerzahl von gerade mal 742 im Jahr 1980.

So gingen die Schlitzäugler 1987 an die Fasnacht. Bild: Schlitzäugler

Am Höllenball sagt sie Ja zu den Schlitzäuglern

Huber spielt seit mehr als zehn Jahren bei der Musig Posaune. Angefragt wurde sie am Uedliger Höllenball. «Ich wollte nur ein Jahr bleiben, aber dann hat's mir so gut gefallen.» Allerdings sind sie mittlerweile nur noch zu sechst. In den letzten Jahren ging die Anzahl Mitglieder zurück, aus verschiedenen Gründen. Auch fehlt der Nachwuchs. Eine mögliche Erklärung: Die Jungen gehen in Root in die Oberstufe und somit landen zumindest die Jungs meist bei den Rontal-Guuggern, einer Männer-Musig.

Ein Video der Schlitzäugler aus dem Jahr 2011. Video: Kobold62/Youtube

Einen grossen Dämpfer erlitt die Musig zudem im Dezember, als das langjährige und prägende Mitglied Urs Ruckstuhl überraschend verstarb. «Er hat unsere Truppe zusammengehalten», sagt Huber. Dass sie an der kommenden Fasnacht nochmals richtig Gas geben, sei bestimmt auch im Sinne von ihm. «Wenn er könnte, würde er uns einen Tritt in den Hintern geben», sagt sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und wie geht es nach der Fasnacht mit den Schlitzäuglern weiter? Huber sagt: «Das lassen wir im Moment offen.»

Hinweis: Für Schnellentschlossene, die noch mitmachen wollten, gibt's Infos auf der Website der Schlitzäugler.

