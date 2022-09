Gwand Festival Luzern Vietnam produziert Kleider für die Welt, hat aber kaum eigene Labels – zwei Designerinnen wollen dies ändern Die vietnamesischen Modeschöpferinnen Linh Tran und Ngoc-Anh Pham zeigen ihre Kreationen beim Nachhaltigkeitsfestival Gwand. Und erklären, was es mit dem jüngsten Textilboom in ihrem Heimatland auf sich hat. Salome Erni Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.36 Uhr

«Made in China» stand vor einigen Jahren noch auf den meisten Kleideretiketten. Heute steht da immer öfters ein anderer asiatischer Staat: Vietnam. Denn dieses Land ist seit wenigen Jahren der zweitgrösste Bekleidungsexporteur, gleich nach Bangladesch – und Gastland von «Gwand», dem Luzerner Nachhaltigkeitsfestival, das am Donnerstag in die 13. Runde startete.

Linh Tran und Ngoc-Anh Pham, zwei vietnamesische Modedesignerinnen, sind eingeladen, ihre Kleider an den drei Festivaltagen beim Pavillon am See zu zeigen. Während sie in ihren Labels ausgewählte Kleidungsstücke in kleinen Kollektionen herstellen, exportierte Vietnam im letzten Jahr fast 5,9 Millionen Bekleidungsstücke und beliefert damit primär Europa und die USA.

Linh Tran (links) und Ngoc-Anh Pham posieren mit Kreationen, die sie am diesjährigen «Gwand» in Luzern zeigen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. August 2022)

«Vietnam ist nicht Bangladesch»

Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Produktion in das Land, auch, da es einen besseren Ruf geniesst. So sagt Tran, die 42-jährige Designerin: «Vietnam ist nicht Bangladesch.» Sie nimmt damit Bezug auf die Berichte von miserablen Arbeitsbedingungen in der Textilverarbeitung im Billiglohnland. Vor allem grössere vietnamesische Unternehmen würden sich an internationalen Labels und Standards orientieren.

Tran selbst arbeitet auch im Marketing des Unternehmens ihrer Familie, einer der wenigen privaten Textilfabriken in Vietnam. Sie sagt: «Die Menschen in Vietnam haben geschickte Hände und wollen in der Bekleidungsindustrie arbeiten.» In China oder Indien seien Jobs in der Computer- oder IT-Branche mittlerweile begehrter. Ausserdem unterstützen internationale Abkommen und die vietnamesische Regierung das Wachstum. Tran prognostiziert:

«Der Exportboom in der vietnamesischen Textilindustrie wird weitere 15 bis 20 Jahre anhalten. Dann wird die Produktion weiterziehen. Vielleicht nach Afrika?»

Linh Tran (links) meint «die Menschen in Vietnam haben geschickte Hände und wollen in der Bekleidungsindustrie arbeiten.» Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. August 2022)

Zwischen Vietnam und der Schweiz

Dabei hat die Stoffindustrie in Vietnam bereits eine lange Geschichte. An diese will Pham, die sowohl in Vietnam als auch in der Schweiz lebt, anknüpfen. Genau wie ihr eigenes Leben bewegt sich ihre Mode zwischen traditionellen vietnamesischen Mustern und unkomplizierten, westlichen Schnitten. Die aktuelle Kollektion zeigt zum Beispiel handgefertigten Brokat, den Frauen einer ethnischen Minderheit in Handarbeit herstellen.

Die 45-jährige Pham studierte an der EPFL in Lausanne Chemie und Umweltwissenschaften. Sie sagt: «Immer wenn ich Kleider kaufte, wollte ich kleine Anpassungen machen. Hier etwas ändern, da etwas wegnehmen.» So habe sie angefangen, zuerst für sich selbst, dann für Freunde Kleider zu nähen. Und wagte schliesslich den Schritt in die Selbstständigkeit mit ihrem Label «La Pham».

Nicht nur produzieren, sondern auch kreieren

Beide sind überzeugt, dass die vietnamesische Mode selbstbewusster werden muss. Denn obwohl Vietnam Kleider für die Welt produziert, gab es bis in die Nullerjahre fast keine Bestrebungen, eigene Mode zu kreieren. «In Vietnam sorgte man nach dem Krieg dafür, dass man keinen Hunger hat. Da war Kleidung nicht so wichtig», so Pham.

Das hat sich nun geändert und immer mehr junge Modelabels wollen sich etablieren. Doch, ganz ähnlich wie in der Schweiz, wird auch in Vietnam vor allem billige Ware gekauft, die dort hauptsächlich aus China stammt. Pham ist überzeugt, man könne die Kundschaft bilden:

«Wir machen nicht nur Mode. Wir senden damit eine Botschaft für mehr Nachhaltigkeit.»

Am 1. September startet das 13. Gwand-Festival. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. August 2022)

Auch Tran will mit ihren eigenen, simplen und international orientierten Kreationen zeigen, dass nachhaltige Mode weder langweilig noch teuer oder schwierig zu beschaffen sein muss. Alles, was es zu einem nachhaltigeren Konsum brauche, sei, sich über die Labels schlauzumachen und genau hinzuschauen. Denn beispielsweise höre sich recycelter Polyester grossartig an. In Wahrheit brauche es aber sehr viel Ressourcen, diesen aufzubereiten.

Bestaunen kann man die Kreationen der beiden Designerinnen an der Modeschau am kommenden Samstag. Anschliessend gibt es ein Gespräch über die vietnamesische Modeindustrie. Und vielleicht werden Pham und Tran wieder so schöne Statements machen wie: «In erster Linie soll man sich in Kleidern wohlfühlen, dann schimmert die Schönheit durch.»

Das Nachhaltigkeitsfestival Gwand in Luzern findet vom 1. bis zum 3. September 2022 statt. Weitere Informationen finden sich unter gwand.org.

