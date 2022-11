Hasenmoos Süd Zwei 30 Meter hohe Gebäude geplant: Pistor will in Rothenburg ausbauen Pistor braucht mehr Logistik- und Lagerflächen. Dafür sollen in Rothenburg 31'700 Quadratmeter Land eingezont werden. 08.11.2022, 12.11 Uhr

So sieht die geplante Überbauung auf dem Pistor-Areal mit zwei neuen Gebäuden aus. Visualisierung: PD

Der Bäckereizulieferer Pistor plant in Rothenburg eine Erweiterung. Im Hasenmoos, südlich der heutigen Gebäude, sind zwei neue, 30 Meter hohe Gebäude geplant. Das 31'700 Quadratmeter grosse Grundstück – das entspricht der Grösse von rund vier Fussballfeldern – befindet sich allerdings in der Landwirtschaftszone. Um es zu bebauen, ist eine Umzonung und damit eine Teilrevision der Ortsplanung nötig.

Geplant sind Lager-, Umschlags- und Logistikflächen, Büro- und Gewerbeflächen sowie ein Personalrestaurant. Zudem ist ein Verwaltungsbau mit Auto- und Veloparkplätzen geplant.

Auf dieser Wiese zwischen der Pistor AG und dem ACE-Café in Rothenburg sollen ein Lager- und ein Logistikgebäude entstehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Rothenburg, 20. November 2020)

Während der öffentlichen Auflage sind vier Einsprachen eingereicht worden, wovon laut Mitteilung der Gemeinde drei Einsprachen gütlich erledigt werden konnten. Eine Einsprache des VCS ist hängig.

Der Ausbau ist laut Mitteilung geplant, da das Unternehmen in der Vergangenheit stark gewachsen ist. Eine Weiterentwicklung sei nur noch mit zusätzlichen Flächen möglich. Die Stimmberechtigten von Rothenburg entscheiden am 12. März 2023 über den Bebauungsplan und die damit verbundene Teilrevision der Ortsplanung. Am 29. November um 20 Uhr findet in der Chärnshalle die Orientierungsversammlung zur Abstimmung statt. (rem)

