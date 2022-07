Explosion in Horw Gasflasche landet auf Kita-Spielplatz: «Unsere Kinder hatten einen Schutzengel» Am Tag nach der Explosion mit einem Todesopfer in Horw: Die Inhaberin der benachbarten Kita sagt, welch grosses Glück sie hatten. Grosse Betroffenheit herrscht bei der Bauunternehmung Amberg. Roman Hodel Jetzt kommentieren 21.07.2022, 15.56 Uhr

Ein Todesopfer und Sachschaden in noch unbekannter Höhe. So lautet die Zwischenbilanz der heftigen Explosion vom Mittwochnachmittag auf einer Grossbaustelle im Horwer Zentrum. Was man jetzt schon sagen kann: Es hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Riesenglück hatten vor allem die 25 Kinder und zehn Betreuerinnen der Kindertagesstätte Waldfee an der Allmendstrasse, unweit des Unglücksorts.

«Bei schönem, warmem Sommerwetter sind wir zum Zvieri oft auf dem kleinen Spielplatz zwischen unserer Kita und dem Gebäude der Gemeindebibliothek, denn dieser befindet sich dann im Schatten», sagt Kita-Geschäftsführerin Cécile Ruchti und fügt an:

«Doch weil Gewitter angesagt waren, behielten wir die Kinder am Nachmittag drinnen.»

Während des Zvieris, kurz nach 16 Uhr, passierte es. «Wir hörten einen Riesenknall und sahen durchs Fenster Richtung Baustelle einen Feuerball», sagt Ruchti. Sekunden später seien kleine Teile vom Himmel geflogen. Kinder und Betreuerinnen seien drinnen geblieben. Sie hingegen sei auf der Gebäudeseite Richtung Spielplatz vor die Türe gestanden. Ruchti:

«Dann hörten wir einen zweiten Riesenknall und kurz darauf kamen zwei Gasflaschen geflogen.»

Eine davon landete auf dem Spielplatz ...

... die andere weiter hinten bei der Gemeindebibliothek. Passanten rannten und brachten sich in Sicherheit. Wie durch ein Wunder wurde niemand getroffen. Nicht auszudenken, wenn die Kinder draussen gewesen wären. Ruchti sagt: «Sie hatten einen Schutzengel.»

Nur ein Kind erschrak wegen der Knallerei und weinte

Die Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren hätten das Ereignis zunächst noch spannend gefunden. «Sie konnten natürlich nicht einschätzen, was hier gerade passiert», so Ruchti. Nur ein Kind sei wegen der Knallerei erschrocken und habe geweint.

Trotzdem seien die Betreuerinnen mit ihnen sicherheitshalber in die Spielzimmer im unteren Stock gegangen, wo die Fenster nicht Richtung Baustelle ausgerichtet sind. Die Kinder konnten später wie gewohnt von den Eltern abgeholt werden. Ruchti sagt:

«Unser Personal hat super reagiert und es geht allen gut.»

Erfahrenes Unternehmen führt Arbeiten am Flachdach aus

Verantwortlich für die Grossbaustelle ist Bruno Amberg, Mitglied der Geschäftsleitung der Gebr. Amberg Bauunternehmung AG. Diese koordiniert als Totalunternehmerin den Bau des ganzen Komplexes mit 332 Wohnungen sowie Gastro- und Gewerbenutzungen. Amberg sagt:

«Dieser tragische Unfall macht uns alle sehr betroffen – wir entbieten den Angehörigen des Verstorbenen unser aufrichtiges Beileid.»

Bei diesem Mann handelt es sich nicht um einen Mitarbeiter der Firma Amberg. Sondern es war ein Angestellter einer Spezialfirma, die Flachdächer erstellt. Dabei wird Gas eingesetzt, um Bitumenbahnen mit der Betonoberfläche zu verkleben. «Es ist ein sehr erfahrenes Unternehmen, das für uns schon mehrere Grossprojekte ausgeführt hat», betont er. Laut Amberg ist ein solches Ereignis auf einer Amberg-eigenen Baustelle noch nie vorgekommen.

Was genau am Mittwoch auf dem Dach in Horw geschah und weshalb es zur Explosion kam, ist Gegenstand der laufenden Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft, wie Sprecher Simon Kopp bestätigt.

Die Bauarbeiten werden derweil fortgesetzt, dennoch rechnet Amberg mit Verzögerungen. Denn noch ist unklar, wie gross der Sachschaden an dem Gebäude ist. Trotzdem ist er überzeugt, dass die Überbauung planmässig bezogen werden kann. Die erste Etappe wird im Sommer/Herbst 2023, die zweite Etappe im Winter/Frühjahr 2024 fertig sein.

