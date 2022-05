Geheimniskrämerei der Kontrolle von Luzerner Apotheken

Heilmittel Bei der Kontrolle von Luzerner Apotheken und Praxen herrscht Geheimniskrämerei Das Bundesgesetz schreibt vor, dass Kantone «periodisch» Apotheken und Hausarztpraxen inspizieren müssen. Bei der Frage, wie häufig das passieren soll, scheiden sich die Geister. Simon Mathis Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer von der Hausärztin, im Spital oder von der Apotheke ein Medikament erhält, geht davon aus, dass dem Mittel zu vertrauen ist. Für die Kontrollen sind die Kantone zuständig, wobei das Heilmittelgesetz (HMG) des Bundes «periodische» Kontrollen vorschreibt. Während etwa der Kanton Bern ganz genau ausweist, wie viele Heilmittelbetriebe jährlich kontrolliert werden, macht der Kanton Luzern auch auf Anfrage keine näheren Angaben.

Konkrete Zahlen zur Heilmittelkontrolle sind in der Zentralschweiz schwierig aufzutreiben. Symbolbild: Christian Beutler / Keystone (24. Februar 2020)

Diese Intransparenz stösst SP-Kantonsrat David Roth sauer auf:

«Mir ist bekannt, dass mehrere Luzerner Heilmittelabgaben seit Jahren nicht mehr kontrolliert wurden.»

«Das kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Niemand will, dass Schmerzmittel gepanscht werden.» Roth stört sich daran, dass der Kanton Luzern konkrete Zahlen verschweige. «Sollte die Kontrolltätigkeit zu tief sein, kommt das einer Gefährdung der öffentlichen Gesundheit gleich», moniert er. Patientinnen und Patienten müssten den erhaltenen Medikamenten vertrauen können.

«Lebensmittelkontrollen werden im Kanton genau verzeichnet, weshalb nicht auch Heilmittelkontrollen?»

Mit einer Anfrage zuhanden der Regierung will Roth unter anderem erreichen, dass die Zahl der Inspektionen öffentlich gemacht wird.

Luzern prüft stichprobenartig

Zunächst zu den bekannten Fakten. Zu den Heilmittelbetrieben, die der kantonalen Aufsicht unterliegen, gehören unter anderem Apotheken, Drogerien, Hausarztpraxen und – je nach angebotenen Medikamenten – auch Naturheilpraxen. Im Kanton Luzern gibt es rund 1200 solcher Betriebe.

In den Kantonen Schwyz, Uri, Nidwalden, Obwalden und Glarus fallen insgesamt über 850 Betriebe unter die Inspektionspflicht. Alle fünf genannten Stände werden gemeinsam von einer Kantonsapothekerin betreut: Regula Willi-Hangartner. In Zug wiederum bestehen 15 öffentliche Apotheken sowie 65 Hausarztpraxen.

Für alle Kantone gilt: Eine erste Inspektion erfolgt stets bei der Eröffnung eines Betriebs. Zudem kann es immer zu sogenannten «For-Cause-Inspektionen» kommen: Sie werden angestossen, wenn die Behörden Hinweise auf mögliche Mängel erhalten. Während der Pandemie wurden die periodischen Inspektionen allesamt auf Eis gelegt, die «For-Cause-Inspektionen» wurden hingegen weiterhin durchgeführt.

Markante Unterschiede tun sich bei den periodischen Kontrollen auf. Wie Regula Willi-Hangartner auf Anfrage schreibt, werden in den Kantonen unter ihrer Aufsicht jährlich 50 bis 75 Betriebe inspiziert.

Laut Willi ist «eine Erhöhung der Anzahl jährlicher Inspektionen aktuell in Planung». In Zug «finden Inspektionen in der Regel vor der Erneuerung der Bewilligung statt, also alle fünf Jahre bei Apotheken respektive alle zehn Jahre bei Arztpraxen», schreibt Kantonsarzt Rudolf Hauri auf Anfrage.

Demgegenüber schreibt das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) des Kantons Luzern, die Zahl der Kontrollen variiere. Der Kanton führe «stichprobenartige Kontrollen im Rahmen des Qualitätssicherungssystems» durch.

Alles anzeigen

Das GSD hält fest, dass nicht nur im Kanton Luzern, sondern auch in allen anderen Kantonen die Komplexität und somit auch das notwendige Fachwissen für die kontrollierenden Fachleute laufend zunehme.

«Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass in Luzerner Arztpraxen, Apotheken, Drogerien und Institutionen sorgfältig und fachgerecht mit Heilmitteln umgegangen wird.»

Hinzu komme, dass der Kanton dank «flächendeckend durchgeführten Planinspektionen viele potenzielle Fehler bei der Handhabung von Heilmitteln bereits vor der Umsetzung abfangen» könne. Solche Planinspektionen finden statt, sobald ein Neu- oder Umbau ansteht.

Zudem weist das GSD darauf hin, dass für die Detailhandelsbewilligung eine Selbstdeklaration nötig sei: «Diese muss jeder Antragstellende unterschreiben. Damit bestätigt er, dass in seinem Betrieb die Vorgaben der Heilmittelgesetzgebung eingehalten werden.»

Und schliesslich betont das GSD: «Das eidgenössische Heilmittelgesetz schreibt nicht vor, wie oft die periodischen Kontrollen erfolgen sollen. Entsprechend entscheiden die Kantone, wie diese Vorgabe umgesetzt werden soll.»

Der Luzerner Apothekerverein verweist bei Fragen zu Inspektionen an den Kanton. «Grundsätzlich sind die Apotheken Inspektionen als Qualitätsinstrument gegenüber positiv eingestellt», schreibt Karin Häfliger, Vorstandsmitglied des Vereins. In der Regel hätten Apotheken ein Qualitätssicherungsmanagementsystem und/oder seien zertifiziert.

Zahl der Mängel wird nicht erfasst

Die Zahl der Missstände wird in keinem Zentralschweizer Kanton erfasst. Obwohl sich laut Willi-Hangartner immer wieder Mängel zeigen, hält sie fest:

«Im Rahmen der Inspektionen kann ein grundsätzlich sorgfältiger, gewissenhafter und fachgerechter Umgang mit Arzneimitteln festgestellt werden.»

Die Anzahl festgestellter Mängel sei sehr variabel. Die im Rahmen einer Inspektion festgestellten Missstände würden im Inspektionsbericht zuhanden des inspizierten Betriebs detailliert aufgelistet. In der Folge müsse der Betrieb innert einer festgelegten Frist einen Massnahmenplan zur Behebung der Mängel einreichen. Je nach Art der Mängel und des Detaillierungsgrads des Massnahmenplans werde die Behebung im Rahmen der nächsten periodischen Inspektion oder bei einer Nachinspektion überprüft.

Rudolf Hauri, Kantonsarzt Zug. Bild: Keystone

«Bei den meisten Inspektionen werden kleinere Mängel festgestellt», schreibt der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri. In den allermeisten Fällen handle es sich um formelle und organisatorische Mängel, die einfach behoben werden könnten. Hauri betont:

«Die Sicherheit der Patientinnen und Patienten ist nur in sehr seltenen Fällen gefährdet.»

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic kontrolliert die Kantone in diesem Fall übrigens nicht. Mediensprecher Lukas Jaggi: «Die Umsetzung des Artikels 30 HMG ist Sache der Kantone und Swissmedic hat in diesem Zusammenhang keine gesetzliche Rolle oder Aufsichtsfunktion.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen