Sarah Artho ist die jüngste Absolventin des SwissCityMarathons.

Herausforderung «Stecke ich inmitten einer Challenge, empfinde ich viel Freude» Mit 19 Jahren ist Sarah Artho die jüngste Marathon-Absolventin am SwissCityMarathon. Als Bewegungsmensch liebt die Luzernerin die Abwechslung und die Herausforderung – da war ein Marathon genau das Richtige. Stefanie Meier 31.10.2022, 16.41 Uhr

Das Marathon-Debüt ist der jungen Sarah Artho gelungen. Bild: Patrick Huerlimann

Sarah Artho sieht an jeder Ecke eine neue Herausforderung. Energiegeladen und neugierig geht die 19-Jährige durchs Leben. Wenn immer möglich verbringt sie Zeit in der Natur. «Dort tanke ich Energie und kenne mittlerweile beinahe alle Seen und Berge in der Umgebung.» Was immer die gebürtige St. Gallerin tut: Die Freude an der Bewegung steht im Vordergrund, so auch am Swiss- CityMarathon.

Probehalber und aus einer guten Laune heraus ist die PH-Studentin vergangenen Dezember 42 Kilometer rund um den Zürichsee gelaufen – mit billigen Schuhen an den Füssen, ohne Getränke und Betreuung und bei regnerischen Verhältnissen. Der Gedanke, einmal einen Marathon zu laufen, liess sie von da an nicht mehr los. Am SwissCityMarathon ging sie als jüngste Teilnehmerin bei den Frauen an den Start. Die Laufstrecke beinhalte nicht allzu viele Höhenmeter und sei für Einsteiger gut geeignet.

Schon als Kind polysportiv unterwegs

Aufgewachsen ist das Energiebündel im sankt-gallischen Kaltbrunn. Die Familie hat sich oft und gerne sportlich betätigt. Zuerst im Geräteturnen und dann im Team-Aerobic hat Sarah Artho ihre Affinität zur Bewegung entdeckt. Heute ist sie im Unisport aktiv und geht gerne joggen.

Ernährungstipps aus dem Internet und ein Trainingsplan sollten ihr bei der Marathonvorbereitung helfen. Dabei stellt sie fest, dass reine Laufkilometer nicht ausreichen.

«Besonders das Intervalltraining und der Kraftaufbau haben meine Laufleistung enorm verbessert.»

Damit verbunden hat sich Artho einige physische Challenges auferlegt. Sie absolvierte die bekannte Hochtour «Vrenelisgärtli» in den Glarner Alpen, meisterte den Klausenpass und den Gotthardpass mit dem Bike und legte unzählige Trainingsläufe über die Halbmarathon-Distanz zurück.

Glücksgefühl nach der Ziellinie

Artho mag die Abwechslung und die Herausforderung. «Stecke ich inmitten einer Challenge, empfinde ich sehr viel Freude, Antrieb und Energie. Das macht die Erlebnisse für mich umso schöner.» Anlässlich der Spezialisierung im Fachbereich Bewegung und Sport an der PH Luzern war sie selbst Hauptakteurin ihrer Projektarbeit.

Sarah Artho am Swiss City Marathon. Bild: Patrick Huerlimann

Begleitet von Anspannung, Nervosität und Neugier stand sie dann am vergangenen Sonntagmorgen gut vorbereitet am Start des SwissCityMarathon in Luzern. Von den vielen anderen Läuferinnen und der fehlenden Wettkampferfahrung liess sich die Studentin nicht beirren. Nach 3 Stunden und 49 Minuten überquerte sie als 23. glücklich, aber müde die Ziellinie.

«Ich blieb unter 4 Stunden, das war mein Ziel. Die ersten 21 Kilometer gingen locker. Alle Läufer waren gemeinsam unterwegs. Die Pacemaker vorneweg. Ich hielt mich hinter den erfahrenen Läufern und genoss die wunderschöne Strecke und die Stimmung. Besonders gefreut hat mich die Unterstützung von Familie und Freunden am Strassenrand.»

Auf der zweiten Runde stiessen die Teilnehmenden des Halbmarathons dazu und alles mischte sich. Artho aber merkte sich den ein oder anderen Läufer aus ihrem Startblock als Anhaltspunkt, lief unbeirrt weiter und hielt ihre Pace. Die zunehmende Anstrengung auf den letzten sieben Kilometern ignorierte sie gekonnt – war doch das Ziel nicht mehr weit entfernt.

Für ihre Hartnäckigkeit wurde sie belohnt: «Beim Zieleinlauf überkam mich ein schönes Erfolgsgefühl und plötzlich realisierte ich, dass ich soeben meinen ersten Marathon gelaufen bin.» Und es wird wohl nicht ihr letzter sein, wie sie heute schon weiss: «Es reizt mich, einen Marathon in einer anderen Stadt zu laufen.»