Im Kloster lebt es sich lustlos und still? Mitnichten!

Understatement nennt man laut Oxford Languages bildungssprachlich eine bewusste Untertreibung. Ob bewusst oder nicht – Bruder Willi Anderan hat es im Vorfeld der Reportage getan. «Sie können schon in unser Kloster schauen, aber ich weiss nicht, ob es viel hergibt», hat er im telefonischen Vorgespräch gesagt.

Der Pfad zur Ende des 16. Jahrhunderts errichteten Anlage führt den Velofahrenden eine geschlängelte, steile Strasse hinauf. Die Anstrengung lohnt sich: Oben angekommen steht das archaische Gebäude, heute gar in schönstem Sonnenschein, beinahe wie von einem Maler dort platziert. Der Augenblick wird lediglich durch die vorbeifliegenden Jets und den Baulärm im Garten gestört. Hier entsteht derzeit ein Wohnblock, wie Bruder Willi später erklären wird.

«Die Mieten der Wohnungen werden den Betrieb des Klosters künftig sichern.»

Das Kloster böte Platz für 60 Kapuziner. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 12. Juli 2022)

Sämtliche Türen bleiben verschlossen

Treppen führen zu den Schlafräumen der Brüder. Unter den Füssen Steinboden, unter den Händen ein hölzernes Gelände, vorbei an grossen Fenstern. «Die Gänge werden im Winter nicht geheizt», sagt Bruder Willi. «Kein Raum zum Verweilen.»

Derzeit entsteht auf dem Areal des Klosters ein Neubau. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 12. Juli 2022)

Bis zur nächsten Station sind wieder Treppen zu bewältigen. Das Licht bricht durch die Fenster hinein und kompensiert auf der Hautoberfläche die kühle bis angenehme Temperatur, die Luft ist geruchlos. Im Winter sei es schon etwas kalt, sagt Bruder Willi.

Im Innenhof gibt es eine Sonnenuhr – diese zeigt drei verschiedene Zeitzonen zur selben Zeit an. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 12. Juli 2022)

Wir sind wieder im Erdgeschoss, der Blick aus dem Atrium lädt zum Verweilen ein. Das Ziel: ein kleines Modell der Klosteranlage. Es zeigt, wie das Areal nach dem Bau des Wohnblocks just neben dem Klostergarten einst aussehen wird. Hinter den Kartonhäuschen wird Bruder Willi ruhig. Mit ehrlicher, für einen älteren Herren typischen Stimme sagt er:

«Weil mittlerweile einige Mieter eingezogen und ein Ärztezentrum eingezogen sind, können wir von deren Mieten hier noch leben.»

Für die zwölf Brüder des Ordens wäre die Anlage sonst zu gross und teuer. Zeit, um Trübsal zu blasen, bleibt nicht. Es ist nach 11.45 Uhr, das Mittagessen steht an.

Mittags ist der Esssaal offen für Gäste, abends dinieren die Kapuziner hier alleine. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 12. Juli 2022)

Ein Bruder ist – zu seinem Glück – zwei Mal der Versetzung entgangen

Der Esssaal liegt lediglich einige Meter vom Kreuzgang entfernt. Der Weg führt vorbei am Empfang und zwei an der Wand hängenden Mönchskutten. Letztere tragen die Kapuziner nicht, wie sich viele wahrscheinlich vorstellen, täglich, sondern lediglich zu speziellen Anlässen. Im Esssaal warten bereits zehn Menschen – Bruder Willi ist heute aufgrund des Medientermins spät dran. Am Tisch angekommen, stellt er die Gäste vor und läutet das Mittagsgebet ein.

Mit am Tisch ist auch Margrith Santschi. Sie lebt im Kloster und nimmt in begrenztem Rahmen am Klosterleben teil. «Klosternahes Wohnen» nennt sich das, acht Mieterinnen und Mieter sind es derzeit. Gefragt nach der Anzahl Jahre, die sie bereits hier wohnt, sagt sie: «Jesses, scho füüf Johr.» Mit den Kapuzinern pflege sie, die teilweise auf freiwilliger Basis den Pfortendienst übernimmt, einen familiären Kontakt. «Hier zu wohnen stärkt mich.» Die verschiedenen Charaktere seien sehr spannend, sie nehme die Gemeinschaft als sehr offen wahr. «Es ist eine gute Sache für mich.» Die Klostergemeinschaft sei wie eine Familie.

Margrith Santschi lebt seit fünf Jahren im Kloster Wesemlin. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 12. Juli 2022)

Im Kloster braucht es mehr Organisation als in einer Familie

«Im Estrich findet man immer wieder ein Möbelstück, wenn man eines braucht», sagt Bruder und Provinzial der Schweizer Kapuziner Josef Haselbach zwischen zwei Bissen Gurkensalat. Insofern müsse bei einem Umzug keinerlei Material mitgenommen werden – mit Ausnahme von Persönlichem. Im Kloster leben die Bewohner keineswegs vom Eintritt bis zu ihrem Lebensende. «Wir wechseln je nach Bedarf des Ordens den Wohnort», erklärt Pater Walter Ludin. Konkret heisst das: Fehlt beispielsweise in Wil ein Spitalseelsorger, kann jemand aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen werden.

Ist es nicht belastend, immer wieder spontan und plötzlich seinen Wohnort zu wechseln? Bruder Josef widerspricht: «So bleibt das Leben immer lebendig. Es ist ein Gewinn.» Darüber hinaus gäbe es heutzutage mehr Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Klöstern. «So pflegen wir ein breites Kontaktfeld. Dann kennt man schon überall Leute und der Wechsel fällt einfacher», so Haselbach.

Ein bisschen wie in einer WG

Selbstverständlich gäbe es Orte, an denen man besonders gerne gelebt habe. Bruder Josef Haselbach hebt den Kanton Uri hervor. «Es war eine wunderschöne Zeit», erzählt er, während sein Blick in die Weite schweift. Dann ergreift er wieder das Wort. Das Klosterleben habe viel mit dem Wohnen in einer WG am Hut; man spreche sich ab, wer wann ein Auto benötige, esse zusammen und pflege die Gemeinschaft. Der grosse Unterschied läge wohl in den Finanzen. «Wir sind eine Wirtschaftsgemeinschaft, das heisst, das Geld, das jeder einnimmt, wird in einen Topf geworfen», sagt Bruder Josef.

Bringt Humor in den Esssaal: Bruder Hanspeter Betschart, hier vor dem Dessertteller. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 12. Juli 2022)

Dann tritt der Quartierseelsorger des Wesemlinquartiers Hanspeter Betschart an den Tisch. Sein Humor ist denn auch jene Eigenschaft, welche die besinnliche Atmosphäre des Refektoriums zu brechen vermag. Mit einem Gemälde des letzten Abendmahls im Rücken sagt er:

«Ein Freund von mir ist Richter. Er hat gemeint, an einer Hochzeit und anschliessenden Scheidungen würden wir beide mitverdienen. Ich meinte dann aber, dass er dann wahrscheinlich das Zehnfache verdienen würde.»

Mit einem Lächeln auf den Lippen beginnt der Quartierkaplan, die Teller auf dem Tisch zusammenzuräumen. In diesen Räumen packen beim Abwasch alle mit an; vom Bruder über den Provinzial bis hin zur Mieterin Margrith Santschi.

Moderne trifft auf Tradition

Ans Refektorium schliesst die Küche, die eher an eine Restaurantküche erinnert. Die Brüder kochen nicht selbst, sondern werden von einem «Externen» bekocht, wie Bruder Willi erzählt, während er die Essteller abwäscht.

Der Abwasch ist Teamarbeit. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 12. Juli 2022)

Das Kloster böte Platz für 60 Kapuziner, derzeit leben zehn bis zwölf hier. Ihre freie Zeit können sie beispielsweise in der Bibliothek verbringen. Der Weg führt wiederum drei Treppen hoch – sofern man den richtigen Weg wählt. Nach einem Umweg (Bruder Willi sagt unterwegs: «Da verläuft man sich schnell»), stehen wir in der Gebrauchsbibliothek. Die Luft: abgestanden. Die Büchervielfalt: gross. Von Bibeln über Krimis bis hin zu Max Frischs Tagebuch 1946–1949 ist alles dabei.

Vor der Digitalisierung diente das Register auf der rechten Seite für Orientierung in der Bibliothek. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 12. Juli 2022)

Der Puls steigt am Ende der Bibliothek, an einer doppelten Sicherheitstüre. Dahinter liegt die historische Bibliothek, in der etwa eine Lutheranische Bibel aus dem 16. Jahrhundert steht.

In der historischen Bibliothek liegen zahlreiche Werke, die älter als 300 Jahre sind. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 12. Juli 2022)

Am Ende führt Willi Anderau in den Garten. Hier können seit einigen Jahren Quartierbewohner eigene Gärten pflegen. Bruder Willi will uns unbedingt den Teich zeigen. Flankiert von unzähligen Gewächsen – Frauenmantelkraut, Hopfen, Schafsgarbe – hält er inne. Über die Frage, wo er sich in seinem Zuhause am liebsten aufhält, muss er nachdenken. «Im Esszimmer, würde ich sagen.»

Während sich Bruder Willi Anderau verabschiedet, beginnen die Bauarbeiter, ihr Tagwerk der zweiten Tageshälfte zu bewältigen. Maschinen surren, Späne fliegen. Im Kloster Wesemlin ist es nie still.

Wie wohnen Sie? Auf dem Land oder in der Stadt, topmodern oder in einem historischen Gebäude, allein oder mit vielen zusammen? In unserer Serie «Hereinspaziert» widmen wir uns dem Thema Wohnen in all seinen Ausprägungen. Wir stellen spezielle Arten von Wohnungen vor; zeigen auf, wie es sich in einem winzigen Haus, im Kloster oder auf dem Campingplatz leben lässt und besuchen jene, welche sich ihr Daheim nicht selbst aussuchen können, wie zum Beispiel Flüchtlinge oder Obdachlose. Kennen Sie spezielle Wohnformen, wissen Sie von aussergewöhnlichen Arten des Wohnens und Lebens? Dann melden Sie sich unter kanton@luzernerzeitung.ch

