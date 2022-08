«Hereinspaziert» In diesen Wänden herrscht dicke Luft – zu Besuch im Krienser Gefängnis Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 29.07.2022) Niemand lebt freiwillig im Gefängnis. Die Insassinnen der Justizvollzugsanstalt in Kriens erzählen, wie sie damit umgehen. Text: Chiara Z'Graggen, Bilder: Manuela Jans-Koch 0 Kommentare 05.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

«Metamorphoseon libri»

Diese beiden Worte zieren einen Pflasterstein vor der Justizvollzugsanstalt Grosshof in Kriens. Verwandlungen durchleben wohl die meisten der zurzeit 90 Bewohnerinnen und Bewohner des Gefängnisses. Meter für Meter öffnet sich eine Tür, schliesst wieder, sodass die nächste den Blick freigeben kann für das, was dahinter liegt: ein Mikrokosmos, in den die Bewohnerinnen und Bewohner mit langfristigem Retourbillett und einem Strafbefehl eintreten.

Die Luft wird nach jeder Pforte dichter. Diese Beschreibung könnte als Hirngespinst abgetan werden, doch scheint ein Funke Wahrheit dahinterzustecken. «Wenn sie hier wieder rauskommen, merken sie erst, wie dick die Luft hier drin wirklich ist», sagt Bernadette Amstutz, Co-Leiterin Strafvollzug.

Das Standardmobiliar der Insassinnen ist schlicht. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 29.07.2022)

Die Abteilung der Frauen ist in kleine Wohngruppen mit Aufenthaltsraum samt Küche, Büro und Wohnzimmer aufgeteilt. Dies auf zwei Stöcken, Gitterstäbe oder dicke Stahltüren sucht man hier vergebens. Die sieben Insassinnen wuseln in den Gängen herum – die Aufregung über den Medienbesuch ist gross. «Jede Insassin hat ein 13 Quadratmeter grosses Zimmer», sagt Amstutz. Über diesen Raum können die Frauen frei verfügen, mit Ausnahme des Bettes dürfen alle Möbel verrückt werden, sofern diese den Zugang zum Raum nicht blockieren. «Wir müssen aus Sicherheitsgründen immer wissen, wo die Frauen schlafen», erklärt Amstutz. Das Stand­ardmobiliar: Pult, Bett, Wasserkocher, Fernseher, Nachttisch samt Lampe, Schrank, Lavabo, WC. Geduscht wird auf dem Gang, fast so wie in einer Jugendherberge. Die spärliche Aussicht, der kalte Linoleumboden und die grauen Wände wecken hingegen eher Erinnerungen an eine Kaserne wach.

Das Essen wird den Frauen täglich gebracht. Der Weg führt vorbei am Eingang. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 29.07.2022)

Im Grosshof gibt es auch einige Zwei- respektive Dreibettzimmer. «In diesen gäbe es noch freie Plätze, aber um mehrere Frauen in ein Zimmer einzuquartieren, muss die Chemie zwischen ihnen stimmen», sagt Bernadette Amstutz.

Nicht alle leben gleich

Zwei, die sich ihren Schlafraum geteilt haben, sind zwei Frauen um die 30. Nennen wir sie Desirée und Sandra. Die beiden kennen sich seit ihrer Zeit in U-Haft.

«Wir sind fast wie Schwestern»,

sagt Sandra. Sie schaut ihrer Wahlschwester ins von der Vergangenheit gezeichnete Gesicht. «Vor allem zu Beginn, als mir meine Familie noch mehr gefehlt hat, war sie eine grosse Stütze für mich.»

Desirée und Sandra laufen leichtfüssig von Zimmer zu Zimmer, tuscheln miteinander, lächeln während einer Sprechpause, ohne dass eine unangenehme Stimmung entsteht. Dann verschwindet Sandra für einige Minuten. «Haben Sie jetzt extra für die Journalistinnen aufgeräumt?», fragt Amstutz Sandra. Sie nickt und lädt zu sich ein. Die Wände in Sandras Reich sind gepflastert mit Zeichnungen ihrer Kinder und Familienfotos. Letztere zieren erst seit wenigen Monaten ihr Zimmer.

«Meine Familie wollte mir keine Bilder geben, weil sie Angst hatten, ich könnte sie damit zu sehr vermissen.»

Die Frauen dürfen auf ihrem Zimmer rauchen. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 29.07.2022)

Die Chefin fühlt sich wie eine Mutterfigur

Am grossen, kalten Esstisch im Zentrum der Wohngemeinschaft erzählen die Frauen ihre Geschichten – wie sie sich eingelebt haben, welcher Arbeit sie nachgehen, wann sie endlich wieder in Freiheit die saubere Luft geniessen können. Über die Delikte wird geschwiegen, das ist zweitrangig. Auch für Bernadette Amstutz: «Zu Beginn habe ich die Dossiers noch gelesen. Aber der Grund für ihre Strafe ist für uns eigentlich nicht wichtig.»

Im Besucherraum, der zwei separate Türen hat (im Bild jene für die Besuchenden), können sich die Frauen mit ihren Angehörigen treffen. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 29.07.2022)

Der Aufenthaltsraum wirkt eher wie der Mittelpunkt eines Studierendenwohnheims als wie ein Gefängnis; an der Wand hängt ein Bild mit der Aufschrift «I don’t want to fall in love. I want to fall in chocolate», links davon steht ein Bücherregal, in dem sich «Tiptopf», die Bibel, «Harry Potter» und Werke Dostojewskis aneinanderreihen.

Eine Bücherauswahl in verschiedenen Sprachen steht den Frauen zur freien Verfügung. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 29.07.2022)

Alle blicken bedächtig in ihre Kaffeetassen, das Schweigen wird lediglich durch den Baulärm vor dem Fenster unterbrochen. «Hier entsteht der neue Spazierhof für unsere Frauen», sagt Bernadette Amstutz. Wenn sie spricht, hören alle zu und versuchen, mit ihr in den Dialog zu treten. Später wird die Chefin mit der Autorität eines geschätzten Vorgesetzten und dem Kurzhaarschnitt einer typischen Schweizerin in ihren Fünfzigern sagen, sie fühle sich wie eine Mutterfigur. «Das ist in Männergruppen schon anders, da ist die Abgrenzung grösser.»

Bernadette Amstutz, Co-Leiterin Ressort Strafvollzug, vor einer Gefängniszelle. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 29.07.2022)

Szenenwechsel. Bernadette Amstutz führt in den Spazierhof. Dies ist der einzige Ort, an dem die Frauen frische Luft schnappen können. Die meisten wollen das gemäss Amstutz jedoch nicht. «Wahrscheinlich, weil sie sich dann mehr nach dem Leben draussen sehnen.» Irritierenderweise fühlt sich die Luft, die rundherum von Mauern mit tristen Malereien umgeben ist, ganz und gar nicht erfrischend an. Eine imaginäre Last liegt auf den Schultern, drückt auf das Gemüt. Im Fünkchen Freiheit liegt keine Freiheit.

Ein Fenster, das keines ist: Einblick in den Spazierhof der Frauen. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 29.07.2022)

Hinweis: In der Serie «Hereinspaziert» widmen wir uns dem Thema Wohnen in all seinen Ausprägungen.

