«Hereinspaziert» Mit bester Sicht auf Gleis 1 und 2: Beat Corradini wohnt im Bahnhof Luzern Die Durchsagen der Lautsprecher stören ihn mehr als das Rattern der Züge – und abgesehen vom Lärm kann der Hauswart nur schwärmen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 26.08.2022, 15.07 Uhr

«Der Job des Hauswartes faszinierte mich schon als Schulbub», sagt Beat Corradini. «Den Gedanken, in der Schule zu übernachten und zu wohnen, fand ich sehr spannend.» Genau diesen Weg hat Corradini denn auch eingeschlagen: Seit über 21 Jahren ist er Hauswart des Wirtschaftsdepartements der Hochschule Luzern – und hat wohl die speziellste Hauswartswohnung des Kantons. Corradini lebt nämlich direkt über Gleis 1 und 2 des Bahnhofs Luzern. Von seinem Balkon im fünften Stockwerk hat er eine exquisite Sicht nicht nur auf den Pilatus, sondern auch auf die ein- und ausfahrenden Züge:

Beat Corradini auf dem Balkon seiner Wohnung im Bahnhof Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. August 2022)

Im westlichen Teil des Bahnhofes bei der Zentralstrasse ist die Hochschule seit Jahrzehnten eingemietet – hier gehen täglich die Studentinnen und Studenten des Wirtschaftsdepartementes ein und aus. «Meinem Vorgänger fiel es schwer, sein Privatleben von der Arbeit abzugrenzen», berichtet Corradini. Er selbst habe mit dieser Trennung nie Mühe gehabt, obwohl seine Wohnungstür nur durch einen kurzen Gang von den Räumlichkeiten der Hochschule abgegrenzt ist. «Sobald ich durch diese Türe nach Hause gehe, arbeite ich nicht mehr», hält er fest.

Lange Öffnungszeiten und spontane Zugreisen

Wann immer Corradini nach draussen geht, muss er allerdings seinen Arbeitsplatz durchqueren. «Natürlich fallen mir da gewisse Dinge auf, aber kleinere Mängel notiere ich dann höchstens.» Als Devise gilt: Wenn er das blaue Hemd der Hochschule Luzern nicht trägt, ist er auch nicht im Dienst: «Das funktioniert sehr gut.» Überhaupt ist Corradini von seiner Wohnung begeistert:

«Wo könnte man zentraler wohnen?»

Dass die Anbindung an den öffentlichen Verkehr hier erstklassig ist, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Gemeinsam mit seiner Frau Nathalie könne er sich spontan zu einer Zugreise entscheiden, per App sind die Tickets schnell gelöst. «Und wenn wir beim Einkauf etwas vergessen haben, kein Problem: Im Bahnhof sind die Läden ja noch lange offen.»

Arbeiten mit Aussicht: Hier macht Beat Corradinis Frau seit zehn Jahren Homeoffice. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. August 2022)

Die Sicht vom Balkon auf die Gleise des Bahnhofs ziehe so manchen Besucher in den Bann – besonders jüngere Semester. «Kinder von Bekannten können die Züge da unten stundenlang beobachten», sagt Corradini. Auch seine Mutter geniesse die Aussicht. «Sie weiss ganz genau, welcher Zug woher kommt», sagt er und grinst. Den Fahrplan kennt Corradini indes nicht auswendig.

Zu sehen gibt's nicht nur Züge. «Am 1. August haben wir wegen dem Blick auf die Feuerwerke jeweils einen Logenplatz», erzählt Corradini. Auch schon unzählige Fussballfans hat Corradini aus dem Fanzug aussteigen sehen; dieser hält nämlich jeweils auf Gleis 3. Einmal habe ein Fan eine Rauchpetarde in den Lüftungsschacht der Hochschule geschmissen, was einen Feueralarm auslöste. Das war einer der wenigen Momente, an denen Corradini notfallmässig ausrücken musste. «Normalerweise haben wir aber nicht viel Ärger mit Fussballfans», betont er.

Ein Katzensprung vom fünften Stock

Vieles in der Wohnung hat Beat Corradini selbst gemacht, zum Beispiel Regale, Rohrtöpfe für Pflanzen und Kletterbäume für die beiden Katzen Fix und Foxi. Letztere sorgte vor Jahren für Aufregung: Sie sprang vom fünften Stock hinunter auf das Flachdach des Gleises 2. Ein Zugfahrer, der gerade beim Bahnhof einfuhr, beobachtete die Szene. Zufälligerweise kannte er Corradini und meldete sich bei ihm: «Vermisst du eine Katze?», fragte er ihn am Telefon. «Ich muss nachschauen», entgegnete Corradini – und stellte fest, dass Foxi den Sprung beinahe schadlos überstanden hatte. Seither ist auf dem südseitigen Balkon ein Netz aufgezogen.

Der zweite Aussichtspunkt in Beat Corradinis Wohnung: hier mit Blick auf die Zentralstrasse. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 18. August 2022)

Einen Nachteil hat die 4,5-Zimmer-Wohnung: den Lärm. «Die Züge hört man auch bei geschlossenem Fenster, vor allem das Quietschen der Räder stört.» Ein Grundpegel ist immer da; aber für Corradini ist das alles längst nur noch Hintergrundrauschen. «Viel schlimmer sind die Durchsagen für Reisende, es sind immer dieselben!», sagt er mit einem Lachen. Das sei aber auch der einzige Wermutstropfen.

«Viele Leute sagen, dass sie niemals so wohnen könnten wie ich. Aber für meine Familie und mich ist diese Wohnung ein echter Glücksfall.»

Heute sind seine Kinder 19 und 16 Jahre alt. Dank seiner Wohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes konnte Corradini den beiden beim Aufwachsen zusehen, sein Sohn begleitete ihn hin und wieder beim Arbeiten. «In den Sommerferien fanden es unsere Kinder wahnsinnig spannend, die leeren Räume der Hochschule zu erkunden.» Auf der Terrasse der Studierenden gab’s schon das ein oder andere Bocciaspiel. Auch Corradinis Frau Nathalie fühlt sich in der Wohnung wohl – so sehr, dass sie bereits seit über zehn Jahren hier Homeoffice macht.

Voraussichtlich kann Corradini noch neun Jahre lang am Bahnhof wohnen bleiben – so lange geht es noch bis zu seiner Pension. Bis dahin wird er jeden Tag im fünften Stock geniessen.

