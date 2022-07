«HEREINSPAZIERT» Spektakuläre Aussicht garantiert: So lebt es sich in Luzerns höchster Wohnung Hochhäuser haben es Abid Iftikhar angetan. So sehr, dass er unbedingt in die höchste Wohnung auf der Luzerner Allmend einziehen wollte – und das dank seiner Schnelligkeit auch schaffte. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 28.07.2022, 11.10 Uhr

Der erste Eindruck sei immer derselbe, wenn Freunde ihn besuchen würden:

«Wow!»

Und tatsächlich: Wer in Abid Iftikhars Wohnung im obersten Geschoss im höheren der beiden Hochhäuser auf der Luzerner Allmend eintritt, staunt erst einmal eine Weile. Von der dreissigsten Etage zeigt sich ein Panorama, das seinesgleichen sucht. Links ist der Bireggwald zu sehen, weiter zieht es das Auge Richtung Horwer Bucht und Stanserhorn, bis es schliesslich beim Pilatus ankommt. Der Luzerner Hausberg zeigt sich in seiner ganzen Pracht. Unten fährt die Zentralbahn vorbei, rechts davon hat der Betrachter Kriens unter sich.

Eine Stube mit einzigartiger Aussicht auf den Pilatus: Abid Iftikhar zeigt seine Wohnung im obersten Stock des höchsten Wohngebäudes im Kanton Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 16. Juli 2022)

Von der Wohnung aus gebe es immer etwas zu beobachten, erklärt der 40-Jährige: «Entweder findet auf der Allmend ein Anlass statt, es startet ein Heissluftballon oder jemand spielt Tennis. Langweilig ist es nie.»

Wohnung im 29. Stock nicht erhalten – dafür im 30.

Der Britisch-Pakistaner lebt seit gut einem Jahr in diesem Penthouse im obersten Stock. Zuvor war er kurze Zeit in der 26. Etage zu Hause. «Ich wollte immer so hoch rauf wie möglich.» Dann sei eine Wohnung im 29. Stock freigeworden, die er allerdings nicht erhalten habe – «jemand anderes war schneller». Etwas später allerdings wurde im obersten Geschoss ein Penthouse frei. «Als ich davon erfuhr, kontaktierte ich sofort die Verwaltung – und habe es glücklicherweise erhalten.»

Die Räume sind bedeutend höher als in den unteren Stockwerken des Gebäudes. Bild: Philipp Schmidli (16. Juli 2022)

Das Penthouse hat zwei Schlafzimmer, ein Büro, zwei Badezimmer, einen Balkon und eine offene Küche mit grossem Wohnzimmer. Die Raumhöhe beträgt zwischen drei und vier Meter. Es ist eine von drei Wohnungen im obersten Geschoss. Abid Iftikhar hat sein Penthouse «minimalistisch» eingerichtet, wie er sagt. Er mag es nicht, die Räume komplett zuzustellen.

Die Raumhöhe und imposante Aussicht lassen sich auch im Schlafzimmer geniessen. Bild: Philipp Schmidli (16. Juli 2022)

Bevor er 2019 in die Schweiz zog, war der Leiter einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung jahrelang in der englischen Hafenstadt Liverpool zu Hause. Dort begann seine Faszination für das Wohnen in Hochhäusern. «Als ich dort im damals höchsten Wohngebäude der Stadt die Aussicht und auch die raumhohen Fenster sah, wusste ich: So will ich wohnen.» Und so kaufte er sich eine Wohnung in ebendiesem Gebäude.

Abid Iftikhar auf dem Balkon seines Penthouses. Bild: Philipp Schmidli (16. Juli 2022)

Vorteile einer Stadt – aber trotzdem viel Ruhe

Es gibt mehrere Gründe, weshalb Abid Iftikhar Hochhäuser mag. «Sie geben einem die Möglichkeit, mitten in einer Stadt zu leben, dabei aber die Menschenmassen und den Lärm umgehen zu können.» In einem Hochhaus sei es friedlich, aber man habe trotzdem die Vorteile einer Stadt wie etwa die guten Verkehrsanbindungen und sonstige Infrastruktur.

Am Hochhaus auf der Luzerner Allmend schätzt Abid Iftikhar diverse Eigenheiten: «Man spürt hier die Schweizer Ingenieursqualität. So ist die Wohnung beispielsweise komplett schalldicht.» Auch die Fensterstoren seien hochwertig und würden die Wohnung, die mit den raumhohen Fenstern äusserst hell ist, sehr gut abdunkeln. Zudem sei es toll, dass die beiden Hochhäuser alleinstehend sind. Will heissen, es hat nicht noch Dutzende weitere solche Gebäude in der unmittelbaren Nähe.

Die Einrichtung ist bewusst minimalistisch gehalten. Bild: Philipp Schmidli (16. Juli 2022)

Der Mann in der höchsten Wohnung im Kanton Luzern schätzt zudem die Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses. Es sei wie ein kleines Dorf, in dem man sich kenne und aushelfe. «Die Leute kümmern sich umeinander. Jeder, der hier wohnt, will auch wirklich hier wohnen. Das hilft der Stimmung sehr.» Mittlerweile habe er sehr gute Freunde im Haus.

Die Wohnung befindet sich im linken, höheren Turm oben rechts. Bild: Philipp Schmidli (16. Juli 2022)

Das höchste Gebäude der Welt? Nichts für ihn

Abid Iftikhar ist fasziniert davon, in luftiger Höhe zu leben. Wäre es also ein Traum für ihn, einmal in Dubai im Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, zu wohnen? Der 40-Jährige winkt ab:

«Das Gesamtpaket muss stimmen. Es geht mir darum, zu Hause zu sein. Und das Zuhause ist für mich dort, wo man sich geliebt und sicher fühlt und wo man glücklich ist.»

Das sei momentan im Hochhaus in Luzern und generell in der Schweiz der Fall. «Ich fühle mich hier so glücklich, ich will nirgendwo sonst hin.»

Hinweis: In der Serie «Hereinspaziert» widmen wir uns dem Thema Wohnen in all seinen Ausprägungen.

