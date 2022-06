Strandbad Hermitage Luzern renoviert und heisst neu Beach Club

Emmen Bei Neubauten sollen künftig weniger Parkplätze erstellt werden

Der Emmer Gemeinderat will ein neues Parkplatzreglement einführen, das besonders in Zentrumsgebieten eine tiefere Ausstattung vorsieht. Ein Vergleichbares gibt es bereits in Horw – dort waren dafür aber zwei Anläufe nötig.