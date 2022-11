Detailhandel Bei ihnen drückt der Schuh nicht: Wie Luzerner Schuhgeschäfte dem Wandel trotzen Grosse Modeketten sind enorm unter Druck. Luzerner Familienbetriebe hingegen besetzen erfolgreich Nischen. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Massenentlassungen, Schliessung von Dutzenden Filialen: Der grosse Schweizer Schuhhändler Vögele Shoes steckt tief in der Krise, sein Überleben ist ungewiss. Der stark zunehmende Onlinehandel macht nicht nur Vögele das Leben schwer.

Und doch gibt es in Luzern noch immer mehrere Familienbetriebe, welche nach wie vor erfolgreich im Schuhgeschäft tätig sind. Die Krienser «Iff Schuhkultur» ist seit 1896 am gleichen Ort an der Fenkernstrasse 3 und wird von Beatrice Iff in vierter Generation geführt. Übernommen hatte sie es anfangs mit ihrer Schwester, seit deren Tod 2009 führt Beatrice Iff das Geschäft alleine mit Unterstützung ihres Teams.

Beatrice Iff, Inhaberin und Geschäftsführerin bei Iff Schuhkultur in Kriens. Bild: Nadia Schärli

(26. Oktober 2022)

Das sind vier Festangestellte und drei «Teilzeit-Perlen», wie Beatrice Iff ihre Aushilfskräfte nennt. Dies, weil viele von ihnen im Laden auch die Lehre gemacht haben. Bei «Iff Schuhkultur» werde alle drei Jahre eine Lernende ausgebildet. Zum Fachkräftemangel sagt Beatrice Iff:

«Es ist sicher nicht einfach, Fachpersonal zu finden. Es braucht Engagement und Wertschätzung von beiden Seiten.»

Das bedeutet unter anderem, die Arbeitszeiten anzupassen und individuelle Arbeitszeitmodelle auszuprobieren. Iffs Vorteil ist auch, dass die Liegenschaft im Familienbesitz ist. Von horrenden Mieten wie etwa in der Luzerner Altstadt ist sie verschont. Und auch online hätten sie zugelegt, das sei ein zusätzliches Schaufenster.

Wenn's regnet, denkt man an neue Schuhe

Eine eigentliche Saison gebe es in der Schuhbranche nicht, vielmehr reagiere die Kundschaft aufs Wetter. «Wenn es drei Tage am Stück regnet, denken sich viele, sie brauchen jetzt neue Schuhe», erzählt Beatrice Iff. Sie selber wusste bereits in der 4. Klasse, was sie einmal werden wollte: «In einem Schulaufsatz schrieb ich damals, ich wolle Schuhverkäuferin werden.» Die Lehre machte sie auch gleich bei ihrem Vater.

«Iff» verkauft Schuhe vom mittleren bis hohen Preissegment – Qualitätsprodukte für mehr als eine Saison. Dazu Beatrice Iff:

«Dank der guten Qualität können solche Schuhe auch noch besohlt werden. Bei Produkten in unteren Preislagen lohnt es sich meistens nicht. Ein gutes Paar Schuhe ist und bleibt auch nachhaltig.»

Ebenfalls ein Familienbetrieb ist Imgrüth Schuhmode. Vor gut 190 Jahren hat Mathias Jakob Imgrüth (1792–1879) das Haus an der Weggisgasse 4 erworben. Heute wird das Unternehmen von Alexander und Matthias Imgrüth geführt, sie sind die sechste Generation.

An der Weggisgasse 4 in der Luzerner Altstadt sind seit über 190 Jahren Schuhe Trumpf. Bild: sam

Imgrüth hat Filialen in Luzern, Emmen, Zürich und Vevey und setzt auf Qualitätsschuhe aus Europa, vornehmlich aus Italien und Spanien. In den Luzerner Filialen arbeiten 20 Personen, inklusive der Teilzeitangestellten. Im Unternehmen gäbe es immer wieder Mitarbeitende, die von der Lehre bis zur Pensionierung dem Betrieb treu bleiben, sagt Matthias Imgrüth.

Nach Corona hatte Kundschaft genug vom Onlineshopping

Sein Credo lautet familiärer Führungsstil und das erklärt er so: «Ich bin täglich im Geschäft und somit persönlich ansprechbar. Die Mitarbeitenden sind nicht einfach eine Nummer, wir begleiten uns gegenseitig im Leben.» Seine Philosophie scheint aufzugehen, das Geschäft läuft. Auch bei Imgrüth wird grosser Wert auf die direkte Fachberatung gelegt. Während der Coronazeit sei der Onlinehandel geradezu explodiert, doch danach sei die Kundschaft wieder gerne direkt ins Geschäft gekommen.

Matthias Imgrüth betont, dass selbst die besten Schuhe sich nicht verkaufen lassen, wenn qualifizierte Fachberaterinnen fehlen. Neben der Mitarbeiterinnenpflege muss auch auf Innovation gesetzt werden. «So haben wir mit den Nina-Geschäften eine Marktlücke für modische Bequemschuhe mit hohem Tragekomfort geschlossen.»

Marlies Messerli vor ihrer Schuhgalerie im Werchlaubengässli. Bild: sam

Ein weiteres Beispiel von funktionierendem Detailhandel ist die Schuhgalerie in der Luzerner Altstadt. Im Geschäft von Marlies Messerli im Werchlaubengässli 3 gibt es edle Schuhe seit bald 30 Jahren, Messerli selber führt den Laden seit 20 Jahren:

«Die Kernkompetenz ist die persönliche Beratung. Das geht online nicht.»

Einen Onlineshop betreibe sie nicht, so Messerli weiter. Dafür sei sie aber auf Instagram.

Nur noch Turnschuhe? Langweilig!

Messerlis Spezialität sind Schuhe vom spanischen Label Chie Mihare. Die Schuhgalerie war das erste Schuhgeschäft in der Schweiz, welches diese Marke eingekauft hat. «Das war 2003. Heute arbeiten wir eng zusammen, können jedes Detail selber bestimmen und so eine personalisierte Kollektion zusammenstellen», sagt Messerli.

Ihre Kundschaft kommt aus der ganzen Schweiz und besteht aktuell auch wieder aus Touristen. Sie erinnert sich gut an die Coronazeit: «Die Stadt war wie leergefegt, das hat mich schon belastet. Doch es kamen erstaunlich viele Schweizer.» Beliebt seien vor allem die bunte Auswahl, das freut Messerli besonders: «Eine Zeit lang waren vor allem Turnschuhe in, das war fast schon langweilig. Jetzt hat sich dieser Trend wieder gelegt und Frauen schätzen wieder bunte, lederne Treter in diversen Formen.» Für Messerli persönlich ist der Schuh Ausdruck der Persönlichkeit, der wichtigste Teil im ganzen Styling. Sie sagt: «Fühlt sich die Trägerin wohl in ihren Schuhen, hat sie ein sicheres Auftreten.»

