Hingeschaut Der Waldstätterhof ist ein Farbtupfer unter den Luzerner Hotels – dank eines nachbarschaftlichen Wettstreits Das Hotel Waldstätterhof fällt mit seiner leuchtend roten Farbe inmitten des grauen Luzerner Sandsteins auf. Und obwohl es von einem Bierbrauer erbaut wurde, herrschte einst striktes Alkohol- und Trinkgeldverbot. Salome Erni 05.07.2022, 05.00 Uhr

Das Hotel Waldstätterhof an der Zentralstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 20. Mai 2019)

Luzern ist eine graue Stadt. Das ist nicht negativ gemeint, sondern eine Beobachtung. Die Fassaden der alten, stattlichen Häuser sind nicht weiss verputzt, sind nicht aus Marmor und auch nicht aus farbigem Gestein. Sie sind – genau – grau. Vielleicht mit einem Hauch grün. Denn diese Farbe hat der lokale Luzerner Sandstein, der sowohl im Stadtgebiet abgebaut, als auch für Gebäude wie etwa die Hofkirche verwendet wurde.

Eine auffällige Ausnahme ist das Hotel Waldstätterhof. War dem Erbauer das hiesige Gestein nicht gut genug? Wer weiss. Schliesslich war Heinrich Endemann ein bayrischer Bierpatron, der auf der Eichhof-Liegenschaft sein «Bayrisches Brauhaus» errichtete, das später zur heutigen Brauerei fusionierte.

Fremdländische Gesteine anstatt Luzerner Ware

Überliefert ist, dass Endemann mit seinem Hotelneubau 1899 einen Kontrast zum Hotel Monopol schaffen wollte, das nur ein Jahr zuvor auf dem Grundstück nebenan erbaut wurde:

Bereits dessen Erbauer verschmähte den Luzerner Sandstein und wählte für das Monopol «Savonnières», einen Kalkstein aus Lothringen. Endemanns Wahl fiel auf ein Gestein, das ganz in der Nähe abgebaut wird: den vogesischen Hartsandstein, der mit seiner roten Farbe heraussticht.

Die beiden (an sich konkurrierenden) Hotels sind nicht nur durch die Gesteinsherkunft verbunden. Sie hatten mit Emil Vogt, der später weltweit Hotels plante, denselben Architekten. Beide Hotels wurden im Sinne des Historismus erbaut, nur eben in Anlehnung an unterschiedliche Baustile.

Das Monopol glänzt mit seiner Kupfer-Kuppel, den Statuen, Säulen, Eckpfeilern und erinnert an Häuser in Paris oder Wien. Der Waldstätterhof wartet dagegen mit einer Hommage an die Renaissance auf. Beide sind heute denkmalgeschützt.

Das Hotel Monopol (rechts im Bild) befindet sich gleich beim Bahnhof Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Januar 2022)

Die «reich gestaltete Historismusfassade» des Monopols wird von der Denkmalpflege ebenso gelobt wie der Waldstätterhof, der eine «differenzierte Fassadengliederung mit reichhaltiger Malerei und Sandsteinplastik sowie eine polychrome Fassadengestaltung» präsentiere.

Nach dem Bierbrauer wurde dem Alkohol abgeschworen

Die Entstehung des Waldstätterhofs hätte eine dem alkoholischen Tropfen frönende Zukunft prophezeit – der bierbrauende Bauherr und Sandstein aus einem berühmten Weinanbaugebiet sprachen dafür. Doch nach dem Bier-Patron übernahm der Schweizerische Gemeinnützige Frauenverein das Hotel und führte 1923 eine radikale Kehrtwende ein. Denn von da an gab es weder Alkohol noch Trinkgeld.

Das Hotel Waldstätterhof war nach dem Restaurant Weymatt das erste Luzerner Hotel unter dieser rigiden Führung. Dass zwölf Jahre später das Hotel in eine Stiftung mit dem Zweck «Förderung alkoholfreier Betriebe und Bekämpfung des Alkohols» überführt wurde, war die konsequente Fortsetzung.

Seit 2016 eine Abstimmung im Vorstand der Stiftung durchgeführt wurde, ist dieser Stiftungszweck verschwunden. Auf der Website des Frauenvereins steht heute, ein Glas guten Weins gehöre zu einem feinen Essen, denn das gesellschaftliche Zusammenleben habe sich verändert. Ob diese Formulierung Herr Endemann, den Erbauer und Bier-Industriellen, überzeugt hätte, sei dahingestellt. Ihm wäre wohl die Erwähnung einer Stange Bier lieber gewesen.

Sein Hang, sich von den Nachbarn durch die Wahl besonderer Gesteine abzuheben, manifestierte sich übrigens nach seinem Tod nochmals. Sein Grab ist neben all den Grabsteinen das einzige Mausoleum auf dem Luzerner Friedhof Friedental.

