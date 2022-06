Hingeschaut Industrie-Romantik gefällig? – ein Spaziergang zur Villa Seebli in Emmenbrücke lohnt sich Die über hundertjährige Villa Seebli gehört heute der Steeltec, beherbergte aber bereits Direktoren der von Moos'schen Eisenwerke, Gastarbeiter und Open Airs. Salome Erni Jetzt kommentieren 07.06.2022, 14.33 Uhr

Die Villa Seebli in Emmenbrücke. Eveline Beerkircher

Ein Spaziergang entlang des Steeltec-Areals in Emmenbrücke ist ein Erlebnis. Kranarme bewegen sich, Fahrzeuge sind unterwegs, Güterwagen rollen über die Gleise, Schlote und Schornsteine qualmen unablässig, zwischendurch kann eine Person erspäht werden. Der Klangteppich des geschäftigen Treibens wird von lauten, plötzlichen Tönen durchbrochen. Industrie verschwindet oft hinter Fabrikwänden, hier lässt sie sich bestaunen.

Folgt man dem Wanderweg am Werkkanal entlang von Emmenbrücke Richtung Littauerboden, verblassen die Geräusche im Hintergrund. Hier stehen die Villa Seebli und das dazugehörige Gärtner- und Angestelltenhaus am Waldrand.

Sie scheinen dem geschäftigen Treiben völlig entrückt und lassen neugierige Besucherinnen und Besucher in die lange Geschichte der Emmenbrücker Schwerindustrie eintauchen.

Eine Sommerresidenz für die CEOs von früher

Die Schindeln und die kunstvoll verzierten Holzelemente sind verwittert, einige Scheiben mittlerweile zerbrochen. Kurzum: Ein CEO möchte hier nicht einziehen.

Eveline Beerkircher

Für die Direktoren der von Moos'schen Eisenwerke diente die 1895 erbaute Villa jedoch als repräsentatives Sommerhaus. Das denkmalgeschützte Gebäude hat eine eindrückliche neobarocke Erscheinung und bot Aussicht über das sich immer weiter ausbreitende Firmengelände. Seit den 1850er-Jahren betrieb die Familie von Moos dort ein Eisenwerk und stieg später auf die Stahlherstellung um. Fast zeitgleich wie die Villa gründete sie das Kraftwerk Rathausen, aus dem die CKW hervorgehen sollte. Zuvor betrieben die Gebrüder von Moos in Schwarzenberg eine eigene Köhlerei, um den wachsenden Energiebedarf zu sättigen.

Im Jahr 1947 war Schluss mit Pomp und Prunk in den hohen Räumen. Ab dann diente die Villa italienischen Arbeitern als Unterkunft. Der Zustrom an Gastarbeitenden in die Emmenbrücker Industrie war in jenen Jahren gross. Im Jahr 1950 lebten etwa 500 Personen ohne Schweizer Pass in Emmen, fünfzehn Jahre später waren es bereits 3500. Viele davon blieben.

Die Villa Seebli hingegen diente im neuen Jahrtausend einem anderen Zweck. Das Gebäude wurde an eine Wohngemeinschaft vermietet, die der alten Villa neuen Glanz verlieh. Bei den sommerlichen Musikfestivals wurde die alte Veranda kurzerhand zur Bühne für unterschiedlichste Formationen erklärt. Doch nach zwölf Jahren erhielten die Mieter die Kündigung. Das Unternehmen meldete Eigenbedarf an. Wie Anina Berger, Sprecherin der Steeltec, mitteilt, sei auch die Zufahrt zum Gelände ein Problem gewesen. Denn auf dieser Strecke verkehren die grossen Schlackefahrzeuge mit ihrem heissen Inhalt. Heute gehört es zum Charme der Villa, dass man sie nur zu Fuss via Wanderweg erreicht.

Über Zukunftspläne wird geschwiegen

Die Räumlichkeiten, vor allem aber das Gärtnerhaus, werden von der Betriebsfeuerwehr der Steeltec zwischengenutzt, so die Sprecherin. Was mit der Villa geplant ist, dazu wolle das Unternehmen im Moment keine weiteren Auskünfte geben. So wird ihr wohl weiterhin ein Hauch des Vergangenen und Vergessenen anhangen.

Ein Spaziergang lohnt sich aber. Allen, die ein Flair für Industrie-Romantik haben oder eine Leidenschaft für alte Gebäude mit Gänsehaut-Faktor, sei ein Spaziergang kurz vor der Dämmerung empfohlen. In diesem Licht verschmilzt die Villa mit dem Obstgarten und der Ökowiese, der Platz ist etwas lauschiger, das Vogelgezwitscher dafür etwas lauter und beim Zurückgehen kann das beleuchtete Industriegelände inspiziert werden.

