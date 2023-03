Hirschenplatz Eine weltbekannte Patisserie zieht in die Luzerner Altstadt Nach dem Rückzug der Initianten für eine Weinbar gibt es im Dornacherhaus jetzt Küsse – und weitere Süssigkeiten à la française. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 14.03.2023, 13.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Luzerner Altstadt soll die erste Pâtisserie von «Aux Merveilleux de Fred» in der Deutschschweiz entstehen. Im Bild ein Shop in der belgischen Stadt Brügge. Bild: Imago

In Genf, Paris oder New York und weiteren 28 Städten ist der Name «Aux Merveilleux de Fred» bereits ein Begriff. Nun kommt die weltbekannte Pâtisserie auch nach Luzern. Es ist das erste Geschäft in der Deutschschweiz, in Genf und Lausanne gibt es sie bereits. Produziert wird in allen Filialen identisch vor Ort. Gerant am Hirschenplatz wird der Franzose Thomas Lenderlin. Zusammen mit seiner Frau Virginie will er im Dornacherhaus im Sommer sein Geschäft eröffnen, wie er auf Anfrage unserer Zeitung sagt. Im Gebäude am Hirschenplatz hätte eigentlich eine Vinothek aus Andermatt expandieren wollen, daraus wird nun aber nichts.

Statt Wein wird es im Dornacherhaus bald eine französische Konditorei geben. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 14. 3. 2023)

Thomas Lenderlin ist ein Quereinsteiger. Ein Unternehmer, der mit 45 Jahren etwas Neues will. Und das soll nun die Pâtisserie Aux Merveilleux werden. «Einen Ableger in Paris kenne ich schon seit über 20 Jahren. Als wir vor einem Jahr in die Schweiz zogen, war ich im Aux Merveilleux in Genf und habe dort den Geschäftsführer Cédric Bonduelle getroffen. Gemeinsam entwickelten wir die Idee, ein Geschäft in der Deutschschweiz zu eröffnen», erzählt Thomas Lenderlin. Das Gesuch für seine Pâtisserie liege nun bei der Stadt Luzern – und damit liege auch in deren Hand, wann eröffnet werden könne.

Produktion vor den Augen der Kundschaft

Die Köstlichkeiten der Pâtisserie sind zum Im-Lokal-Essen oder zum Mitnehmen. Drinnen wird es an vier bis fünf kleinen Tischen Platz für bis zu zwölf Gäste geben, draussen auf dem Hirschenplatz sind weitere acht Tische geplant. Thomas Lenderlin: «Da wir für die Produktion viel Platz brauchen, hat es drinnen nicht Platz für mehr Tische.» Einen Service am Tisch werde es jedoch nicht geben. Die Kundinnen und Kunden bestellen ihre Auswahl an der Theke und nehmen die Bestellung an den Tisch oder mit. Die Öffnungszeiten sind während sechs Tagen von 7.30 bis 18.30 Uhr geplant, der Ruhetag noch nicht. Doch je nach Geschäftsgang werde über eine Siebentagewoche nachgedacht, so Lenderlin.

Die Produkte von Aux Merveilleux de Fred machen Appetit. Bild: Imago

Thomas Lenderlin will im kommenden Juli an den Start. In seinem Team sind seine Frau Virginie und drei bis vier weitere Mitarbeitende. Produziert wird wie in allen Aux Merveilleux de Fred vor den Augen der Kundinnen und Kunden, so will es das Konzept. Die Produktepalette umfasst auch die Baiser, die «Küsse». Die gibt es mit unterschiedlichen Aromen und fast schon abenteuerlichen Namen wie l’Impensable, l’Excentrique oder le Sans-Culotte. Geschaffen sind sie auf der Basis von Meringues und Rahm, jedoch in einer eleganten, leichten Form, wie Lenderlin versichert. Weiter im Sortiment sind auch Feingebäcke wie Brioche, Pain au Chocolat oder Croissant, Torten und Waffeln und natürlich das Merveilleux, ein Baiser mit Schokoladen-Schlagsahne, umhüllt mit Schokoladenspänen.

Blick vom Hirschenplatz auf das Dornacherhaus. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 14. 3. 2023)

Erfunden hat diese Kreation der Konditor Frédéric Vaucamps, der aus Nordfrankreich stammt. Er gab seiner Pâtisserie den Namen «Aux Merveilleux de Fred». Seine Kreationen erinnern an die Epoche des Directoire, deren Höhepunkt von 1795 bis 1799 war. Damals diskutierten die «Incroyables», die Unglaublichen, und die «Merveilleuses», die Wunderbaren, in den Salons über Politik und Wirtschaft. Doch wichtiger als die Gespräche war das Sehen und Gesehenwerden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen