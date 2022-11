Impressionen der Modelleisenbahnanlage in Ebikon. Video: René Meier

Ebikon Sie haben schon 780 Meter Mini-Schienen verbaut – kehrt das Gotthardmodell doch ins Verkehrshaus zurück? Der Eisenbahn-Modellbaufreunde-Verein Luzern feiert sein 75-Jahr-Jubiläum. In jahrelanger Fronarbeit ist in Ebikon eine grosse Modelleisenbahnanlage entstanden – und sie wächst weiter. René Meier Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Mit viel Liebe zum Detail: EMBL-Präsident Reto Solèr zusammen mit den Jungmitgliedern Leo und Sunita vor einem Teil der Eisenbahnmodellanlage. Bild: Nadia Schärli (14. September 2022)

Es ist ein unscheinbarer Bau an der Kaspar-Kopp-Strasse in Ebikon. Wer das ehemalige Munitionsdepot betritt, befindet sich mitten in einem kleinen Miniatur-Wunderland. In mehreren Räumen auf insgesamt 300 Quadratmetern stehen mehrere Modelleisenbahnanlagen, die man so nicht alle Tage sieht. Über 780 Meter Gleise wurden verbaut, 128 Weichen eingesetzt, zahlreiche Lokomotiven, Personen- und Güterwaggons nennt der Eisenbahn-Modellbaufreunde-Verein (EMBL) sein Eigen. Im Erdgeschoss bewegen zwei Jugendmitglieder eine Komposition der Rhätischen Bahn die Steilrampe hinauf, im Obergeschoss haben Kurt Baumgartner und sein Team die ehemalige Kriens-Luzern-Bahn nachgebaut.

Insgesamt 63 EMBL-Mitglieder frönen hier ihrer Leidenschaft. «Unsere Anlage zeigt im Massstab 1:87 Landschaften der Schweiz», sagt Vereinspräsident Reto Solèr. Nicht nur das Fahren der Züge an den sogenannten Fahrabenden steht im Zentrum, sondern auch der Bau und die Erweiterung der Anlage. Solèr: «Wir wollen auch ein Stück Verkehrsgeschichte möglichst originalgetreu nachbauen.» Mit Stolz nennt Solèr etwa die Steinbogen-Stahlbrücke in Eglisau oder den ehemaligen Bahnhof Beromünster. Es gebe auch Überlegungen, die Landschaft rund um Dierikon auszubauen.

Verein hofft auf neue Jungmitglieder

Gegründet wurde der Verein am 31. Oktober 1947. Waren es anfänglich vor allem Leute aus Eisenbahnerberufen, kamen immer mehr Freunde des Modellbaus aus den verschiedensten Berufen hinzu. Der Verein kämpft gegen Mitgliederschwund und Überalterung. Dennoch finden immer wieder Jugendliche den Weg an den Rotsee. «Wir hoffen, dass wir eine neue Generation von Modelleisenbahnbauern für das Hobby begeistern können. Wer keine eigene Anlage hat, aber trotzdem mitbauen und mitfahren möchte und sich den Themen Landschaftsarchitektur, Fahrstrasse, Oberleitung, Elektronik und Automation nicht verschliesst, ist jeden Freitagabend ab 19 Uhr im Lokal herzlich willkommen», sagt Solèr.

Immer wieder bringen sich Mitglieder bei der Gestaltung ein. So wurde eigens für die Anlage ein Putzzug gebaut. Dieser braust durch die Anlage und saugt den Staub, der sich zwischen den Gleisen ansammelt, ein. Meilensteine in der Vereinsgeschichte sind die Renovation der Tenderlokomotive G 3/3 «Waldenburg» und der Bau des 6 mal 13 Meter grossen Eisenbahnmodells der Gotthardnordrampe für das Verkehrshaus.

Gotthardbahnmodell: Wie weiter?

Das Gotthardmodell ist in dieser Holzkiste verpackt. Bild: Verkehrshaus

Dieses ist derzeit in einer Kiste eingelagert. Es musste vor gut zwei Jahren dem Neubau der Schienenhalle im Verkehrshaus weichen. Das Verkehrshaus war mit verschiedenen Organisationen im Gespräch, doch die Suche nach einer Örtlichkeit gestaltet sich schwierig. Kein Thema mehr ist das Ausstellen des Gotthardmodells in Dübendorf. «Das ist ein Trauerspiel und für uns eine emotionale Angelegenheit», sagt Solèr. Nicht nur wurde es von EMBL-Mitgliedern in 30'000-stündiger Fronarbeit gebaut, 20 Jahre lang wurde das Modell im Verkehrshaus wöchentlich fachgerecht gewartet.

Vor fast einem Jahr war das Gotthardbahnmodell das letzte Mal öffentlich zu sehen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. August 2020)

Die Vereinsmitglieder zeigen sich besorgt darüber, dass seitens der Museumsleitung keine Anzeichen ausgesandt werden, die der Anlage einen zukünftigen Platz im Museum verheissen. Solèr betont, dass er als Präsident immer wieder Anfragen betreffend den Verbleib der Anlage erhalte: «Eisenbahnaffine Museumsbesucher wollen die Anlage sehen. Sie ist ein Höhepunkt des Museums.»

Einen Funken Hoffnung ins Spiel bringt Verkehrshaus-Mediensprecher Olivier Burger. Es sei nicht ausgeschlossen, dass das Modell dereinst ins Verkehrshaus zurückkehre. Burger: «Für eine mögliche Wiedereingliederung in die Ausstellung wird langfristig nach einer Lösung gesucht.»

Fahrt im Führerstand durch die Modelleisenbahnanlage in Ebikon. Video: EMBL / rem

