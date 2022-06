Financial-Times-Ranking: HSLU-Studiengang belegt Rang 51

Hochschule Luzern Financial-Times-Ranking: Master-Studiengang der HSLU zählt zu den besten der Welt Der Master of Science in Banking and Finance der Hochschule Luzern (HSLU) gehört gemäss «Financial Times» zu den 55 besten Finance-Studienprogrammen weltweit. 13.06.2022, 11.38 Uhr

Zum ersten Mal wurde der HSLU-Studiengang Master of Science in Banking and Finance in das Ranking der Wirtschaftszeitung Financial Times aufgenommen. Wie die Hochschule Luzern mitteilt, belegt der HSLU-Studiengang Rang 51. Das Ranking beurteilt verschiedene Faktoren in den Bereichen Arbeitsmarktbefähigung und Karrierechancen von Studierenden sowie Diversität und Internationalität des Studiengangs.

«Die Aufnahme in das Ranking unterstreicht die hohe Qualität unseres Studiengangs sowie die erfolgreiche Kombination aus Wissenschafts- und Praxisorientierung», lässt sich Studiengangleiter Simon Amrein in der Mitteilung zitieren. Mit der Universität St. Gallen, der Universität Lausanne sowie der Università della Svizzera italiana (USI) sind drei weitere Schweizer Hochschulen in der Rangliste vertreten. (pl)