Höchstens 21 Meter Zugeständnis an Nachbarn – Stadt krebst bei Gebäudehöhe des Verkehrshauses zurück Anwohnende erzielen bei der geplanten Verkehrshaus-Umzonung einen Teilerfolg. Die Baudirektorin sagt zudem, wieso die Stadt bei der Fremdnutzung aufs Bremspedal drückt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 07.03.2023, 13.02 Uhr

Damit das Verkehrshaus der Schweiz sich weiterentwickeln kann – unter anderem mit einer Jugendherberge statt Büros im Hochhaus –, will die Stadt Luzern das Areal von der Zone für öffentliche Zwecke in eine neue «Sonderzone Verkehrshaus» überführen. Nach der öffentlichen Auflage dieser Teilrevision im vergangenen Juni liegt nun der entsprechende Bericht und Antrag an das Stadtparlament vor.

Demnach krebst die Stadt bei der Gebäudehöhe zurück – mit dem Einverständnis des Verkehrshauses: Neu beträgt diese auf dem Areal höchstens 21 Meter. Beim Entwurf war noch von 21 Metern plus maximal sieben Meter für technisch notwendige Aufbauten die Rede – also total 28 Meter. Dagegen regte sich jedoch Widerstand von mehreren Nachbarn. Die Stadt heisst deshalb eine entsprechende Einsprache teilweise gut. Zum Vergleich: Schon heute beträgt die erlaubte Gebäudehöhe 21 Meter – so etwa im Fall des neuen Mehrzweckgebäudes. Davon ausgenommen sind einzig das 31-Meter-Hochhaus – es geniesst Bestandsgarantie – und einzelne Ausstellungsobjekte, die bis 28 Meter hoch sein dürfen.

Im Verkehrshaus-Hochhaus ist eine Jugi geplant – oder ein Hotel. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. 9. 2021)

Nachbarn sorgen sich aber nicht nur wegen der Gebäudehöhe, sondern befürchten durch die Umzonung einen Gebäuderiegel entlang der Haldenstrasse. Baudirektorin Manuela Jost (GLP) sagt dazu:

«Das wollen auch wir nicht. Es braucht Durchlässigkeit zwischen den Gebäuden und deshalb haben wir entsprechende Vorgaben definiert.»

So seien es bewusst «höchstens» 21 Meter – ohne Rechtsanspruch auf die volle Höhe. Zudem müsse die städtebauliche Dichte und Höhe von Neubauten dann zuerst mit einer Machbarkeitsstudie geklärt und darauf basierend ein qualitätssicherndes Konkurrenzverfahren durchgeführt werden.

Den Anteil Fremdnutzung hat die Stadt bereits im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung von 20 auf 15 Prozent gestutzt und zudem das Betreiben von Lebensmittelläden untersagt – zum Missfallen des Verkehrshauses. Jost sagt dazu: «Wir wollen, dass der Anteil Fremdnutzung in etwa gleich hoch bleibt wie heute.» In der heute gültigen Zone seien es zwar 20 Prozent, doch die Hauptnutzungsfläche sei entsprechend kleiner. Und was ist mit den Lebensmittelläden? «Da hat die Stadt einfach Bedenken», sagt Jost. Diese würden Mehrverkehr erzeugen, wegen des Verkehrshauses von anderen und längeren Öffnungszeiten profitieren und wären eine Konkurrenz für die bestehenden Supermärkte im Würzenbach-Quartier.

Manche Hoteliers befürchten zusätzliche Konkurrenz

Mit der Umzonung ermöglicht die Stadt auf dem Areal insbesondere eine Hotelnutzung. Die Jugendherberge ist zwar der Wunschkandidat. Doch falls daraus nichts wird, wäre auch ein klassisches Hotel möglich. Das sorgt bei manchen Hoteliers wegen zusätzlicher Konkurrenz für Unmut, wie unsere Zeitung weiss. Laut Jost soll es sich um eine einfachere Unterkunft handeln, «spezifisch eine Unterkunftsart zu definieren ist aber unüblich». Grundsätzlich begrüsse die Stadt einen «Beherbergungsbetrieb» mit Blick auf die Kombination von Verkehrshaus, Kongressräumen und der Seenähe.

Sollte die Jugendherberge ins Verkehrshaus ziehen, würde der heutige Standort im Gebiet Rotsee-Hintergopplismoos frei. Das ist laut Jost eine grosse Chance für die Weiterentwicklung des Quartiers, denn zwei Genossenschaften beabsichtigen, ihre dortigen Wohnhäuser zu erneuern. Eine städtebauliche Studie läuft.

Die geplante Umzonung wird Ende März in der Baukommission beraten, voraussichtlich im Mai berät der Grosse Stadtrat darüber. Der Entscheid unterliegt dem fakultativen Referendum. Die Genehmigung der Umzonung durch den Regierungsrat ist frühestens 2024 zu erwarten.

