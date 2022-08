Höchster Krienser «Es gibt in jeder Partei vernünftige Leute» – SVP-Urgestein Räto Camenisch ist mehr als ein Parteisoldat Der 77-jährige Räto Camenisch wird Präsident des Krienser Einwohnerrats. Trotz seiner pointierten Rhetorik kann er auch mit Linken Allianzen schmieden. Stefan Dähler 05.08.2022, 05.00 Uhr

Räto Camenisch, fotografiert auf der Terrasse seiner Wohnung am Sonnenberghang. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 21. Juli 2022)

Es ist eine späte «Krönung» der politischen Karriere von Räto Camenisch (77) – und auch nicht die erste. 2003 war er bereits Präsident des Kantonsparlaments. Ab September wird das SVP-Urgestein nun für ein Jahr den Krienser Einwohnerrat präsidieren, dessen Sitzungen leiten und die Stadt an gesellschaftlichen Anlässen repräsentieren.

Camenisch ist seit 2004 Einwohnerrat, er äussert sich gern und pointiert. «Man muss sagen, was Sache ist», meint er mit einem Augenzwinkern dazu. Seine Schlagfertigkeit kam der SVP mehrmals zugute – zuletzt beim Volksnein zur Zentrumstestplanung, wo er im Abstimmungskampf federführend war.

Er versteht sich auch mit Linken gut

Doch der ehemalige Arzt ist nicht nur Parteisoldat. Mehrmals hat er überparteiliche Allianzen geschmiedet. Teils auch für SVP-untypische Anliegen wie für eine Möglichkeit zur Legalisierung von Sans Papiers in ganz speziellen Fällen.

Weiter initiierte er mit Vertretern der Grünen das Komitee «Frischer Wind» für die Stadtratswahlen 2020 mit lauter neuen Kandidierenden, die dann alle gewählt wurden. «Ich habe auch zu Linken wie Erich Tschümperlin oder Bruno Bienz von den Grünen gute Beziehungen», sagt Camenisch.

«Es gibt in jeder Partei vernünftige Leute, mit denen man gemeinsam etwas erreichen kann.»

Besonders wichtig ist ihm die siedlungsverträgliche Umsetzung des Autobahnprojekts Bypass. Im Kantonsrat setzte er sich dafür ein, dass der Kanton sich finanziell an Anpassungsmassnahmen entlang von Autobahnen beteiligen kann. In Kriens präsidierte Camenisch das Komitee «Bypass – so nicht», dem alle Ortsparteien angehörten. Weiter reichte er Vorstösse ein, mit denen er den Stadtrat aufforderte, sich mit möglichst allen Mittel für eine Überdachung der Autobahn einzusetzen:

«Wird die Autobahn auf so eine grässliche Art gebaut, kriegen wir die für 100 Jahre nicht mehr weg.»

Der «wohl letzte Dienst» für die Partei

Zuletzt trat Camenisch etwas kürzer. 2021 erklärte er den Rücktritt aus dem Kantonsrat. Weiter wurde «Bypass – so nicht» aufgelöst und in das neue Komitee «Bypass Plus» integriert. Inzwischen gehört er dort wieder zum Co-Präsidium und wird nun Einwohnerratspräsident. Er sei angefragt worden und das Thema Bypass liege ihm am Herzen, sagt Camenisch dazu.

Das Einwohnerratspräsidium übernehme er, weil in der Fraktion sonst niemand konnte oder wollte.

«Das ist aber wohl der letzte Dienst, den ich für die Partei leisten kann. Aber für die Stadt Kriens, in der ich seit bald 45 Jahren wohnen darf und die meine zweite Heimat geworden ist, mache ich das natürlich gerne.»

Das sei keine Rücktrittsankündigung. «Aber es ist klar, dass ich nicht mehr ewig dabei sein werde.»

In der Tat hat Camenisch für die SVP sehr viel geleistet. 1992 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Kantonalpartei. In der Folge war er Amtsparteipräsident und assistierte bei der Gründung der Sektionen in Kriens, Horw und Littau. Auch im Zentralvorstand der SVP Schweiz war er lange aktiv.

Eigentlich kommt er aus einem CVP-Haus

Zur Politik kam er früh. Camenisch wuchs in Chur auf und war dort Anfang der 1960er-Jahre im Jugendparlament. Sein Vater und Grossvater politisierten in der Katholisch-Konservativen Partei beziehungsweise CVP, der heutigen Mitte.

«Auch ich war zu Beginn CVP-nah, gehörte aber nie der Partei an.»

Als ihm von dieser eine Kandidatur für den Bündner Grossen Rat nahegelegt wurde, sei er nach Luzern «geflohen», wie er sagt.

«Ich hatte Angst, dass ich als Grossrat für immer in Graubünden festsitzen würde – das wollte ich nicht.»

Als junger Arzt fand Camenisch eine Anstellung im Luzerner Kantonsspital, später führte er bis zu seiner Pensionierung eine Hausarztpraxis in Reussbühl. Graubünden blieb er verbunden, Camenisch hat heute eine Zweitwohnung im Oberengadin.

Politisch war er nicht mehr aktiv, bis ihm ein Bekannter nach der EWR-Abstimmung 1992 den Besuch der SVP-Gründungsveranstaltung nahelegte, an der auch Christoph Blocher auftrat. «Das hat mich sofort gepackt.» 1995 folgte die Wahl ins Kantonsparlament, aus dem er 2004 wegen hoher Arbeitsbelastung zurücktrat. Nach der Pensionierung kehrte Camenisch von 2011 bis 2021 ins Kantonsparlament zurück.

«Wir haben die etablierten Parteien aufgeweckt»

Wieso trat er 1992 nicht der CVP bei? «Ich spürte, dass die Leute genug hatten von der damaligen drückenden Dominanz der CVP.» Der Kanton Luzern sei schlecht da gestanden, «es gab grosse Defizite». Das sehe nun viel besser aus. «Klar, das haben wir nicht allein geschafft, aber wir haben die etablierten Parteien aufgeweckt.» Inzwischen sei diese Aufbruchstimmung in der SVP etwas verloren gegangen. «Wir gehören nun eben kreativ-wachsam zum politischen System eines modernen Kantons Luzern.»

Schon lange schreibt Kriens Defizite. Camenisch ist dennoch optimistisch:

«Kriens blüht, die Entwicklung der letzten Jahre wird sich sicher irgendwann auszahlen.»

Die Stadt müsse das Wachstum aber zuerst verdauen und sich konsolidieren. Das sei der Schlüssel für den erhofften Erfolg. Diese einfache, aber klare Botschaft wolle er als Einwohnerratspräsident vermitteln.

Räto Camenisch im Interview nach den Regierungsratswahlen 2003. Bild: Archiv LZ

Camenisch hat in seiner Laufbahn vieles erlebt. Ein Exekutivamt gehört nicht dazu. 2003 kandidierte er für den Regierungsrat, schaffte die Wahl aber nicht. Dies, nachdem das Gremium von sieben auf fünf Sitze verkleinert wurde, was auf eine von Camenisch initiierte Initiative zurückging. Er trauere dem nicht nach, einen zweiten Anlauf für ein Exekutivamt wollte er nicht mehr.

«Ich war erfüllt in meinen Beruf und wollte den auch nicht mehr wechseln.»