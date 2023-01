Holocaust: Stadtluzerner erzählt berührende Familiengeschichte

Holocaust-Gedenktag Luzerner erzählt die berührende Geschichte seiner jüdischen Familie Der heutige 27. Januar ist der Holocaust-Gedenktag. Ein Luzerner kämpft leidenschaftlich dafür, dass der Genozid an den Juden in der Erinnerung bleibt. Dazu motiviert hat ihn die Geschichte seiner Tante. Simon Mathis Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

«Das Zmorge ist meine Lieblingsmahlzeit», sagt der Stadtluzerner Erich Blum*. «Aber jeden Morgen, wenn ich zwischen drei verschiedenen Konfitüren und zwei Arten von Käse auswählen kann, muss ich an meinen Grossvater denken, der in Theresienstadt verhungert ist.» Der Mann mit Jahrgang 1937 sitzt in seiner Wohnung und blättert nachdenklich in einem Buch. Es gibt keinen Tag, an dem Blum nicht an die Shoah denken muss; an den Genozid der Juden durch die Nazis. «Ich verspüre völliges Unverständnis über dieses unnötige, sinnlose Morden.»

Erich Blum* in seiner Wohnung in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 23. Januar 2023)

In den 1930ern flohen Blums Eltern von Berlin nach Schweden, er kam in Stockholm zur Welt, sein älterer Bruder noch in Berlin. «Ich bin kein Holocaust-Überlebender, meine Kindheit war allerdings nicht ganz einfach», erzählt er. Da die Blums Flüchtlinge waren, konnten sie sich nicht frei bewegen. «Im Sommer fuhren alle meine Spielkameraden zu ihren Grosseltern aufs Land, nur ich und mein Bruder mussten zu Hause bleiben. Das machte mich eifersüchtig.» Damals verstand Blum natürlich nicht, in was für einer Notlage sich seine Familie befand.

«Später fand ich heraus, dass meine Eltern hungerten – für uns. Denn mein Bruder und ich hatten nie Hunger.»

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges studierte Erich Blum in Schweden, später wurde er Rohstoffhändler. Als solcher war er fortan in der ganzen Welt unterwegs. In die Stadt Luzern, wo er bis heute wohnhaft ist, kam er in den 1960ern. «Wieso ich geblieben bin?» Blum deutet auf die atemberaubende Aussicht auf den Vierwaldstättersee. «It’s pretty nice here»», sagt er mit einem herzlichen Lachen.

Eine Mutter, getrennt von ihrem kleinen Sohn

In einem Schrank seiner Mutter stiess Blum eines Tages auf zahllose Dokumente. «Es muss sich um mehrere tausend Briefe und Karten gehandelt haben», erinnert er sich. Im Schrank befand sich auch ein Brief seiner Tante Anna*, verfasst am 18. Juni 1945 – also gut einen Monat nach der Kapitulation Deutschlands. Anna hatte den Zweiten Weltkrieg in Berlin verbracht und musste ihren damals knapp 4-jährigen Sohn in fremde Hände geben, um zu überleben. In diesem Brief beschreibt sie, wie sie zwischen 1943 und 1945 zehn Mal ihr Domizil wechseln musste, stets in Sorge um ihr eigenes Leben – und in Ungewissheit darüber, wie es ihrem Sohn ergeht.

1945 erreichte Anna das Waisenhaus, in dem ihr Sohn zuletzt untergebracht war. Sie erfuhr, dass die Hausmutter strenge Verhöre der Gestapo überstanden hatte – obwohl sie wusste, dass der Bub jüdisch war. Trotzdem kam Anna zu spät: Ihr Sohn war mittlerweile von einer Frau aus Hamburg adoptiert worden. «Ihr könnt euch denken, dass diese Eröffnungen mich wie ein Keulenschlag trafen. Die Liebe meines Kindes gehört einer fremden Frau», heisst es im Brief. Schliesslich konnte Anna ihren Sohn auf rechtlichem Weg wieder zu sich holen.

«Nachdem ich diesen erschütternden Brief gelesen habe, wusste ich, dass ich ein Buch schreiben muss», sagt Blum heute. Das tat er dann auch – gemeinsam mit seiner Cousine rekonstruierte er die Familiengeschichte. Während seiner Recherchen stellte er fest, dass er kaum je mit seinen Eltern über die Shoah gesprochen hatte.

Shoah dürfe «niemals in Vergessenheit geraten»

Vieles erfuhr er erst durch die Korrespondenz, die nur zur Hälfte erhalten geblieben war. Im Schrank seiner Mutter befanden sich nur Briefe, die seine Eltern erhalten hatten – mit einigen Ausnahmen. «Ein Brief kam zurück mit dem Vermerk ‹unbekannt›», sagt Blum. «Er war adressiert an meinen Grossvater, der zu diesem Zeitpunkt bereits verhungert war.» Das Verfassen des Buches, das nicht im Handel erhältlich ist und für die Kinder der Verwandtschaft und künftige Generationen bestimmt sei, habe Jahre in Anspruch genommen und sei sehr emotional gewesen. «Die Shoah hat mein Leben geprägt. Aber sie ist nicht mein Leben», resümiert Blum.

«Ich verstehe mich als sehr jüdisch, bin aber komplett irreligiös. In Treblinka und Auschwitz, dort gab es keinen Gott. Für mich gibt es nirgendwo einen.»

Das sei seine persönliche Ansicht, mit der er niemanden verletzen wolle. Blum ist Mitglied mehrerer jüdischen Hilfswerke und spricht vereinzelt an Veranstaltungen über den Holocaust. «Ich will, dass die Shoah niemals in Vergessenheit gerät. Künftigen Generationen soll klar sein, dass so etwas nie wieder geschehen darf.»

Blum weist darauf hin, dass auch heute noch Genozide verübt werden, wenn auch in kleinerem Ausmass; er nennt Kambodscha, Uganda und auch die Ukraine. Jeglicher Versuch, eine ganze Bevölkerung auszulöschen, sei sinnlos und zum Scheitern verurteilt. «Die Nazis haben versucht, alle Juden auszurotten», sagt Blum. «Sie haben es nicht geschafft. Ich bin noch hier.»

* Hinweis Der Porträtierte hat darum gebeten, ihn und seine Familie zu anonymisieren. Die echten Namen sind der Redaktion bekannt.

