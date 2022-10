Homosexualität Überraschendes Jubiläum: Die Stadt Luzern ist die Wiege der Schweizer Schwulenbewegung Vor hundert Jahren wurde in Luzern die erste Homosexuellen-Organisation der Schweiz gegründet. In der katholischen Hochburg hatten die Betroffenen es alles andere als leicht, wurden heimgesucht von Repression und Tragödien. Simon Mathis Jetzt kommentieren 21.10.2022, 11.29 Uhr

Die Pride-Demonstration im September. Bild: Roger Grütter (Luzern, 4. September 2022)

Anfangs September ging es in der Stadt Luzern bunt zu und her: Erstmals seit 17 Jahren wurde hier wieder eine Pride gefeiert. Vergleicht man Luzern mit Städten wie Zürich, fällt das LGBTQ+-Angebot (die Abkürzung steht für lesbisch, schwul [gay], bi, trans, queer und mehr) eher bescheiden aus. Ein Blick in die Geschichtsbücher fördert allerdings Überraschendes zutage: Ausgerechnet in der Stadt Luzern nahm die Schweizer Schwulenbewegung ihre Anfänge.

1922, also vor 100 Jahren, wurde hier die erste Homosexuellen-Organisation der Schweiz gegründet. In der traditionell katholisch geprägten Stadt hatten die Aktivistinnen und Aktivisten jedoch einen schweren Stand. In einem wenig beachteten Artikel für das Magazin «Capri» hat der Historiker Beat Frischknecht die bewegte Geschichte der Homosexuellen in Luzern nachgezeichnet.

Darin hält er fest, dass der Kanton Luzern um 1900 über eines der schweizweit schärfsten Gesetze gegen die «unnatürliche Befriedigung des Geschlechtstriebes» verfügte – also nicht nur gegen die Homosexualität. Bei Übertretungen drohte laut Frischknecht ein Zuchthaus-Aufenthalt von bis zu fünf Jahren. Gleichzeitig zählte die Stadt Luzern zu den «Hauptstätten homosexuellen Verkehrs», wie Magnus Hirschfeld 1914 festhielt. Der bekannte deutsche Sexualwissenschaftler warnte gleichzeitig davor, diese Tatsache mit dem aufstrebenden Tourismus in Luzern zu erklären. Die Behauptung, dass die Homosexualität aus der Ferne importiert wurde, sei eine alte Mär, um sie als etwas Fremdes abzustempeln, hält Frischknecht fest.

Charismatischer, aber sturer Präsident

Urvater des Luzerner Homo-Aktivismus ist Hector Marco Schnyder (1883-1944), Sohn des Gotthardbahn-Oberzugführers Josef Schnyder. Hector Schnyder zog 1911 von Meiringen nach Luzern, wo er mit seiner älteren Schwester Angelika lebte. Schnyder sei ein Mann aus der unteren Mittelschicht gewesen, der ständig gegen das «Absinken ins Proletariat» kämpfen musste, schreibt Frischknecht. Dieser Mann wurde am 1. Juli 1922 zum Präsidenten des «Schweizer Freundschafts-Vereins». An der Gründungsversammlung habe Schnyder eine ergreifende, feurige Rede von «packender Gewalt» gehalten. Der Anwesende Hermann Wiederhold beschrieb den Moment wie folgt:

«Es war eine weihevolle Stunde. Der vom Alpenglühn rot erstrahlende Pilatus leuchtete uns dazu ins Zimmer.»

Um was für ein Klubhaus es sich handelte, ist nicht bekannt. Auch, wie viele Leute sich versammelt hatten, wurde nicht überliefert. Die Zahl muss aber «stattlich» gewesen sein, schreibt Frischknecht. Ab Abend gab es Gesang, Musik und Vorträge, zuletzt tanzten die Anwesenden. Aber nicht Mann mit Mann, wie Frischknecht festhält. Offenbar wurden Wirtin, Kellnerin und Küchenmädchen herbeigeholt, um sie «im Tanze zu schwingen». Da einige Herren erst im Verlaufe der Nacht dazustiessen, erfolgte die eigentliche Vereinsgründung am nächsten Tag – die Gruppe marschierte zu diesem Zweck auf einen «nahen Aussichtsberg», der unbenannt bleibt.

Der Verein lebte nicht lange. Weil das Interesse verebbt war, fiel er schon vier Jahre nach der Gründung auseinander. 1926 trat Präsident Hector Schnyder vor nur 35 anwesenden Mitgliedern zurück. Schnyder starb 1944 nach einem schweren Herzleiden. In der Homosexuellenzeitschrift «Der Kreis» erschien ein kurzer, nicht unkritischer Nachruf: Schnyder sei eine «skurrile Erscheinung» gewesen, ein «Draufgänger und Hitzkopf», der oftmals mit «utopischen Forderungen» aufgetreten sei. Es entsteht das Bild eines kompromisslosen Kämpfers.

Ein Tod erschüttert die Szene

In den 1930er-Jahren folgten zwei dramatische Ereignisse, die «verheerend» für die Bewegung waren. Sie «versetzten der jungen Luzerner Schwulenbewegung einen so massiven Schlag, dass diese sich erst vierzig Jahre später wieder zu formieren vermochte», schreibt Frischknecht.

Am 2. Februar 1934 erschoss der Stadtluzerner Alfred Sidler seinen Sohn Gaston und richtete danach sich selbst. Der 31-jährige Gaston Sidler war erst ein Jahr zuvor zum Präsident des neuen Freundschafts-Verbandes gewählt worden. Vater und Sohn waren in der Stadt bestens bekannt – die Tat schockierte also weitum, natürlich auch in der Szene der Homosexuellen. Dahinter standen offenbar ein familiärer Zwist und finanzielle Sorgen. Der Tod bedeutete auch das Ende des eben erst gegründeten Vereins.

Skandal lässt die Polizei aufhorchen

Das zweite Unglück war ein Artikel im reisserischen Hetzblatt «Guggu»; dort wurde im September 1937 behauptet, Luzern werde von einer «homosexuellen Seuche» heimgesucht. Der Guggu nannte mehrere Namen aus der Oberschicht, die angeblich junge Burschen «homosexuell verführt» hätten. Der Artikel löste einen Skandal aus. Die Luzerner Justiz verbot die Ausgabe des Guggu sofort – und wies die Polizei an, die Homosexuellen in Luzern stärker zu überwachen und kontrollieren. Ein besonderes Augenmerk lag offenbar auf dem Bahnhof Luzern, wo sich «Dutzende Strichjungen» anboten.

Ein Bericht der Polizei nannte für die Jahre 1927 bis 1937 gut 500 Personen, die der «Sittlichkeitsdelikte» beschuldigt worden waren. Die Tätigkeit der Sittenpolizei wurde offenbar dadurch erschwert, dass sich «die Kundschaft der Strichjungen hauptsächlich aus den sogenannten besseren Kreisen rekrutiert», heisst es in einem internen Bericht der Polizei. Die Bemühungen um eine stärkere Kontrolle wurden 1938 ohnehin eingeschränkt, als die Stimmbevölkerung homosexuelle Handlungen unter Volljährigen legalisierte. Der Bespitzelung und Einschüchterung von Homosexuellen endete damit jedoch nicht, wie Frischknecht betont.

Interessant ist, dass in den Akten kaum je Namen von Frauen auftauchen. Frischknecht kann nur auf eine verweisen: Adèle Sophie Louise Emery, die als Kassiererin des Freundschafts-Verbandes amtete. Sie stammte aus dem waadtländischen Chardonne und zog im Dezember 1931 nach Luzern. Sie war eine Handelsreisende für einen Verlag, der Unterhaltungsliteratur für Frauen herausgab.

In den 80ern flammt der Aktivismus wieder auf

Begräbnis der Institution Familie am Christopher Street Day. Bild: Schwulenarchiv Schweiz/Fotograf unbekannt (Luzern, 25. Juni 1983)

Am Christopher Street Day 1983 flammte der Aktivismus in Luzern erneut auf. An jenem Tag fand ein provokatives Seebegräbnis statt: Am Umzug wurde ein Sarg mitgeführt, der danach in den Vierwaldstättersee gesenkt wurde. Dieser symbolische Tod der Familie sorgte für Empörung in der Presse. Auf einem Transparent war zu lesen: «Die Institution Familie ist tot! Aus Kind, Frau, Mann wurden Menschen!»

Am Christopher Street Day kam es zu einer Demonstration durch die Luzerner Altstadt. Links das heutige Hotel des Balances. Bild: Schwulenarchiv Schweiz/Fotograf unbekannt (Luzern, 25. Juni 1983)

Danach geht's mit schnellen Schritten auf die Gegenwart zu: 2005 wurde in Luzern erstmals eine Pride gefeiert. An der diesjährigen Pride Zentralschweiz wurde diese Tradition wieder aufgegriffen.

Der damalige Stadtpräsident Urs W. Studer hielt an der Pride 2005 eine Rede. Bild: Archiv Luzerner Zeitung

Warum die Stadt Luzern zur Avantgarde der Homosexuellen-Bewegung gehörte, kann sich Beat Frischknecht nicht erklären. Er sagt auf Anfrage: «Ich glaube, dass es vor allem mit dem Engagement einzelner Personen zusammenhängt.» Die Geschichte zeige: Sobald sich diese Personen nicht mehr engagierten, sei die Bewegung in Luzern wieder eingeschlafen.

