Horw Gemeinde spendet 10’000 Franken an die Erdbebenopfer in Syrien Die Gemeinde Horw unterstützt die Hilfsaktion des Schweizerischen Roten Kreuzes. 23.02.2023, 12.28 Uhr

Grosse Zerstörung im Erdbebengebiet in Syrien. Bild: PD

Die Gemeinde Horw spendet 10’000 Franken zugunsten der Erdbebenopfer in Syrien. Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, wurde der Betrag dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) überwiesen.

Das Erdbeben in der Südtürkei und im Norden von Syrien hat Verwüstungen von unvorstellbarem Ausmass angerichtet, schreibt die Gemeinde. Besonders ausgeprägt sei aber die Notlage in den betroffenen Gebieten in Syrien. Der Zugang sei wegen des Bürgerkriegs erschwert.

Das IKRK hat bislang Tausende Nahrungsmittelpakete und Flaschen mit sauberem Trinkwasser in die Syrischen Notunterkünfte geliefert. Wie die Gemeinde Horw weiter schreibt, sollen es die Umstände nun erlauben, Solarlampen, Hygieneartikel, Wärmedecken und anderes Notfallmaterial in den Norden Syriens zu liefern. (pl)