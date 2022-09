Horw 18 Personen nach Brand eines Boilers aus Mehrfamilienhaus evakuiert In einem Wohnblock in Horw brach in der Nacht auf Freitag in einem Heizungsraum ein Brand aus. 18 Bewohner mussten evakuiert werden. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. 16.09.2022, 13.20 Uhr

Um zirka 2.30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Kastanienbaumstrasse in Horw zu Rauchentwicklung im Heizungsraum, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Vorfall dürfte gemäss ersten Erkenntnissen der Brandermittler auf einen technischen Defekt am Boiler zurückzuführen sein.