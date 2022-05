Horw Rauchen, vapen und snusen – Sekschüler im Schulhaus Zentrum greifen vermehrt zu schädlichen Substanzen Die Schulleitung hat die Eltern über das Problem informiert. Nun will sie verstärkt kontrollieren. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Vor wenigen Tagen erhielten die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Zentrum in Horw Post. Darin schreibt die Schulleitung: «Seit einiger Zeit vernehmen wir immer wieder durch Jugendliche selbst und durch besorgte Eltern, dass Jugendliche im oder um das Schulhaus Zentrum herum rauchen, vapen, snusen und womöglich noch andere problematische Substanzen konsumieren.»

Im Schulhaus Zentrum in Horw wird nicht nur unterrichtet und gelernt, sondern manchmal auch geraucht und Snust konsumiert. Bild: Roman Hodel

Was hat es damit auf sich? Schulleiter Thomas Hediger ist für die 217 Schüler der Sek in Horw, die meisten davon zwischen 12- und 15-jährig, zuständig. Er erklärt gegenüber unserer Zeitung, Schülerinnen und Schüler hätten in Umfragen zwar angegeben, dass der weitaus grösste Teil von ihnen keine Drogen nehme und nicht rauche, dass aber einige Kollegen von ihnen gar im Schulhaus selber vapen, also E-Zigaretten rauchen, würden. Diese würden keinen Geruch verbreiten und seien entsprechend einfach zu verstecken. «Auch wurden wir informiert, dass Snus konsumiert werde.»

Wenn nötig, werden rechtliche Schritte eingeleitet

«Die Schule vertritt eine Nulltoleranzpolitik in diesem Thema», versichert Hediger. Wenn die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulareal erwischt werden, werden die Eltern beigezogen und, wenn nötig, rechtliche Schritte eingeleitet, heisst es im Schreiben. Doch dazu sei es bislang nicht gekommen. Disziplinarische Massnahmen habe man keine ergreifen müssen.

Die Schulordnung verbietet den Konsum und Handel jeglicher Drogen, also von Alkohol, Tabak und anderem. Hediger geht von einer Handvoll Schülern aus, die angrenzend an das Schulareal und ausserhalb der Unterrichts- und Pausenzeit Nikotinprodukte einnimmt. Der Konsum von Cannabis, Alkohol oder stärkeren Drogen sei der Schule nicht bekannt.

Um allfällige aufkommende Probleme rasch bekämpfen zu können, sei die Aufsicht verstärkt worden. Schüler würden bei Verdacht direkt angesprochen – und auch im Unterricht soll das Thema noch stärker eingebunden werden. Doch Hediger weist darauf hin, dass auch die Eltern in der Verantwortung stehen:

«Wir sind nicht dafür zuständig, was ausserhalb des Schulareals, also etwa auf dem Schulweg, geschieht.»

Die Erziehungsberechtigten würden dort die Hauptverantwortung tragen. «Wir empfehlen Ihnen daher ausdrücklich, die diversen problematischen Aspekte dieser Thematik mit den Kindern eingehend zu besprechen, klar Stellung zu beziehen und gegebenenfalls erzieherisch zu intervenieren», schreibt der Schulleiter im Elternbrief.

Das Problem tritt in Wellenbewegungen auf

Auch für den Horwer Gemeindepräsidenten und Bildungsvorsteher Ruedi Burkard (FDP) ist es wichtig, die Jugendlichen zu sensibilisieren. «Entwicklungen auf dem Schulareal gilt es zu beobachten. Und dann müssen vor allem auch die Eltern darauf aufmerksam gemacht werden», sagt er auf Anfrage. Er betont aber, dass seiner Meinung nach das Problem nicht allzu gross sei:

«Klar gibt es immer wieder Jugendliche, die etwas ausprobieren wollen – das liegt in der Natur der Sache. Doch grossen Handlungsbedarf sehe ich derzeit nicht.»

Dass an Sekundarschulen geraucht wird, ist kein neues Phänomen. «Wir haben das immer wieder ausserhalb des Schulareals», sagt Schulleiter Thomas Hediger. Das Problem trete in Wellenbewegungen auf:

«In den vergangenen zehn Jahren hatten wir eher weniger Probleme. Nun scheint es wieder aktueller zu werden.»

Die Suchtthematik sei Bestandteil des Lebenskundeunterrichts. «Zu diesem Zweck kommen jeweils auch Polizisten in den Unterricht, um die Lernenden über entsprechende Risiken zu informieren.» Im neuen Schuljahr werde ein neuer Fokus darauf gelegt. Ziel sei, Aufklärung zu betreiben und die Gefahren aufzuzeigen.

