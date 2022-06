Horw-Rüteliwiese Nach Brand von Bauwagen – «das war für uns alle keine schöne Nachricht» Der ausgebrannte Bauwagen auf der Horwer Rüteliwiese diente als Treffpunkt für Jugendliche. Kathrina Mehr, Ressortleiterin Kind und Jugend, sagt, wie es nun weiter geht. Roman Hodel 09.06.2022, 18.31 Uhr

Sie ist so etwas wie Horws kleine Ufschötti, die Rüteliwiese am Vierwaldstättersee. An schönen Tagen und Abenden treffen sich hier (vornehmlich junge) Horwerinnen und Horwer zum Baden, Plaudern, Chillen. Auf einer der Rasenflächen steht seit Jahren jeweils im Sommer ein Bauwagen der Jugendanimation Horw – in der Nacht auf Mittwoch brannte dieser lichterloh.