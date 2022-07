Horw: Teilrevision der Ortsplanung liegt auf

Horw Teilrevision der Ortsplanung liegt öffentlich auf 27.07.2022, 21.29 Uhr

Vom 29. August bis zum 27. September wird die Teilrevision der Ortsplanung öffentlich aufgelegt. In die Auflage kommen das Bau- und Zonenreglement, die Zonenpläne A und B, die Naturschutzverordnung und das Aussichtsschutzreglement, heisst es in einer Mitteilung. Für alle Interessierte findet am Dienstag, 30. August um 19.30 Uhr in der Horwerhalle eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. (chm)