Horw Umstrittene Seefeld-Planung: Gleich fünf Sportvereine machen Druck im Parlament Horwer Vereine präsentieren einen Lösungsvorschlag: Vorerst soll nur die erste von sechs Etappen ausgeführt werden. Und vorher sollen die bestehenden Sportanlagen saniert werden. Roman Hodel Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Der geplante Ausbau und die Aufwertung der Sport- und Freizeitanlage im Horwer Seefeld stösst bekanntlich auf Kritik. Der FC Horw als Hauptnutzer sieht beim Anfang März vorgestellten Vorprojekt «keinen Mehrwert» gegenüber heute. Auch die Leichtathletik-Vereinigung Horw erachtet das ganze Prozedere bislang als «harzig».

Blick auf das Seefeld-Areal mit dem Stadion, darüber das Feld 3 und rechts davon das Kunstrasenfeld. Bild: Dominik Wunderli (Horw, 15. 09. 2021)

Jetzt wenden sich die beiden Vereine und drei weitere – Skiclub Horw, Volleyballclub VTV Horw und Handball TV Horw – gemeinsam in einem Schreiben an die 30 Einwohnerratsmitglieder. Denn diese befinden nächste Woche über den Planungsbericht «Vision Seefeld» und sollen einen Nachtragskredit über 100'000 Franken bewilligen. Mit dem Geld soll der für das Projekt nötige Richtplan Seefeld erstellt werden.

In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, formulieren die fünf Vereine einen Lösungsvorschlag:

Bevor die erste Etappe umgesetzt wird, sollen das Naturrasenfeld im Stadion sowie das Kunstrasenfeld saniert und dies im Budget 2024 einberechnet werden. Grund: Der Kunstrasen sei abgenutzt und gefährde die Gesundheit der Spielenden. Der FCH sei auf zwei sanierte und intakte Felder angewiesen, wenn in der ersten Etappe das dritte Feld (Naturrasen) saniert werde.

Ihren Lösungsvorschlag hatten die Spitzen der fünf Vereine am 16. März bei einem Treffen zusammen formuliert. Denn vom Projekt sind sie alle betroffen, wenn auch nicht in gleichem Mass. Aus ihrer Sicht brächte ihr Vorschlag «fast nur Sieger» hervor: Teilweise einen Mehrwert oder zumindest das Beibehalten des heutigen Zustandes. Die Gemeinde könne viel Geld sparen, das Naturschutzgebiet gewinne. Einzig der FC Horw müsste bis auf weiteres auf das «ersehnte» vierte Feld verzichten.

FC Horw plädiert für Ablehnung

Doch was heisst das nun für die Einwohnerratsmitglieder? Kredit ablehnen? Dies ist im Schreiben offen formuliert: «Ob deshalb der Bericht und Antrag abtraktandiert, zurückgewiesen oder während der Beratung im Sinne des Lösungsvorschlags, zum Beispiel mit Anträgen auf Bemerkungen überarbeitet werden kann, überlassen wir selbstverständlich Ihnen.» Deutlicher wird der FC Horw in einem separaten Schreiben, das ebenfalls an alle Einwohnerratsmitglieder ging und unserer Zeitung vorliegt. Darin ersucht er das Parlament, den Planungsbericht ablehnend zur Kenntnis zu nehmen und den Nachtragskredit nicht zu genehmigen.

