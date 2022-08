Horw: Umfrage soll klären wie es mit der Rüteliwiese weitergeht

Horw Wie weiter mit der Rüteliwiese? Wie es an der Rüteliwiese direkt am See weitergehen soll, ist noch nicht definiert. Die Gemeinde hat hierzu eine Online-Umfrage gestartet. 17.08.2022, 08.50 Uhr

Das Feuer vom 8. Juni machte aus dem Bauwagen der Jugendanimation Horw Kleinholz. Mittlerweile sind die Überreste bei der Rüteliwiese weggeräumt. Was zum Brand des Wagens führte, der seit 2006 von einer Freiwilligengruppe betrieben wird, ist laut Christian Volken, Kommunikationsbeauftragter der Gemeinde Horw, noch unklar.

Auch wie es an der Rüteliwiese direkt am See weitergehen soll, ist noch nicht definiert. «Die Gemeinde Horw möchte abklären, was die Leute, welche die Wiese nutzen, möchten und brauchen, bevor etwas Neues gemacht wird», heisst es auf einem Informationsplakat vor Ort.

In der Umfrage könne man berichten, was unbedingt so bleiben sollte und was man noch zusätzlich machen könnte. Es würden vor allem Ideen beachtet, von denen alle Nutzer profitieren und mit denen die Nachbarschaft einverstanden sei. Es sei wichtig, dass so viele Personen wie möglich mitmachten. Die Umfrage ist bereits gestartet und dauert noch bis zum 30. September. (mst)

Die Umfrageteilnahme ist möglich unter www.horw.ch/rueteli.