Horw-Winkel Nach Zerstörung durch Brand: Gemeinde sucht Betreiber für neuen Wagen beim Rüteli-Badeplatz Im vergangenen Sommer ist der Bauwagen der Jugendanimation Horw abgebrannt. Nun gibt es – vielleicht – ein Nachfolgeangebot. 09.01.2023, 17.45 Uhr

Auf der Rüteliwiese im Gebiet Winkel könnte es einen neuen Wagen geben, der von Jugendlichen und jungen Erwachsenen betrieben wird. Das schreibt die Gemeinde Horw auf ihrer Website. Es wäre der Ersatz für den Bauwagen der Jugendanimation, der im vergangenen Juni abgebrannt ist. Dieser diente als Treffpunkt, man konnte dort auch Getränke kühlen oder Spiele ausleihen.

Der alte Bauwagen bei der Rüteliwiese nach dem Brand im Juni 2022. Bild: Luzerner Polizei

Für den neuen Wagen sucht die Gemeinde Horw nun Jugendliche und junge Erwachsene, die diesen betreiben wollen. Interessenten dürfen höchstens 25 Jahre alt sein und können sich per E-Mail an jugendanimation@horw.ch melden. Wichtig sei, dass der Wagen «offen für andere Nutzende ist», wie die Gemeinde schreibt. «So soll man beispielsweise wie bisher Freizeitmaterial ausleihen oder Getränke kühlstellen können.»

Ohne Interessenten wird der Platz zur Wiese

Falls die Gemeinde kein Team für den Betrieb des Wagens findet, «wird der Platz zurückgebaut, sodass mehr Liegewiese entsteht». So oder so habe der Gemeinderat entschieden, beim Badeplatz Bäume zu pflanzen, um mehr Schattenplätze zu schaffen. Zudem soll eine Hecke als Abgrenzung zur Strasse hin erstellt werden.

In Folge einer Online-Bevölkerungsumfrage der Gemeinde Horw, an der im vergangenen Sommer 384 Personen teilnahmen, sei auch eine Buvette für die Rüteli-Wiese diskutiert worden. In der Umfrage sei das Bedürfnis nach einem Getränke- und Essensangebot am häufigsten genannt worden. Eine solches habe man in Absprache mit den Organisationen Pro Seestrasse und Quartierverein Winkel aber verworfen. Das Konsumangebot mit der Buvette bei der Eawag und dem Restaurant Winkelbadi sei bereits gut, ausserdem habe es bei der Befragung auch kritische Stimmen zu einer Buvette gegeben. (std)