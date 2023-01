Horwer Fasnacht Eglivater Beat I. hat den Thron bestiegen Der Horwer Fasnachtsregent 2023, Beat I., wurde im Pfarreizentrum inthronisiert. Sein Motto sei bereits «kräftig zu spüren» gewesen. 15.01.2023, 15.09 Uhr

Nun stehen auch in Horw die Zeichen voll auf Fasnacht: Am Samstag wurde Eglivater Beat I., mit Nachnamen Schuler, feierlich inthronisiert. Zusammen mit Eglimutter Sandra und unterstützt durch das Weibelpaar Raphael Wobmann und Mirella Scura wird er durch die Fasnacht 2023 führen. Die Zunftkollegen hatten das Pfarreizentrum in Anlehnung an die reiche Lebenserfahrung des Eglipaares dekoriert – Themen wie Reisen, Messebau, Mode und Musik wurden in Szene gesetzt.