Horw/Luzern Die Zauneidechse soll in der Stadt heimisch werden Bei der Allmend werden private Gärten umgestaltet, um den gefährdeten Reptilien eine Heimat zu bieten. Ob das Projekt Erfolg hat, ist aber nicht garantiert. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Von links: Die Landschaftsgärtner On Lohri und Dominik Sager, Nachbarsbub Alejandro, Garteneigentümer Bruno Arpagaus und die Initianten Victor Ibañez sowie Hasan Candan. Bild: Eveline Beerkircher (Horw, 2. November 2022)

Noch sieht der umgestaltete Garten von Bruno Arpagaus etwas karg aus. Doch das ändert sich ab nächstem Frühling. Es werden einheimische Wildblumen und Sträucher mit Beeren wachsen, die Insekten, Vögel und hoffentlich auch Zauneidechsen anlocken. Dann soll der Garten, der sich am Zihlmattweg auf Horwer Boden gleich an der Grenze zur Stadt Luzern befindet, einen Beitrag dazu leisten, mehr Lebensräume für die als gefährdet geltende Reptilienart zu schaffen.

Eine Zauneidechse. Bild: Romano Cuonz

Initiiert wurde das Projekt vom Verein Nature Inclusive Urban Design (Niud), dessen Geschäftsführer der Luzerner SP-Kantonsrat Hasan Candan ist. Ziel des Vereins ist die Förderung der Biodiversität in Städten. Finanziert wurde der vor wenigen Wochen realisierte Gartenumbau mittels Zauneidechsen-Förderprogramm der Albert-Koechlin-Stiftung. Diese hat in den letzten vier Jahren über 4000 Massnahmen an 540 Orten in der Innerschweiz umgesetzt, wie sie mitteilt. Parallel wurden 143 Projekte Dritter wie jenes von Niud unterstützt sowie eine Ausstellung entwickelt, die in verschiedenen Naturmuseen gezeigt wird.

«Auf der Allmend leben bereits viele Zauneidechsen», sagt Candan. Dort hat die Stadt schon mehrere Massnahmen umgesetzt. «Unser Ziel ist nun, einen Korridor in Richtung des Hubelmatt-Quartiers zu schaffen, damit die Art ins Siedlungsgebiet zurückkehrt.» Dazu will der Verein private Grundeigentümer motivieren, ihren Garten oder zumindest einen Teil davon umzugestalten.

Unterhalt ist weniger aufwendig

«Es war schon Überzeugungsarbeit nötig, denn der Garten sollte auch anständig aussehen», sagt Bruno Arpagaus. Nun freut er sich aber über das Projekt. «Das ist eine spannende Sache und als Ornithologe finde ich es positiv, dass auch Vögel angelockt werden. Ausserdem ist der Unterhalt weniger aufwendig.» Auf was musste bei der Umgestaltung geachtet werden? «Wichtig ist, dass Insekten angelockt werden, denn sie dienen als Nahrung für viele andere Tiere», sagt Landschaftsgärtner Dominik Sager, der mit On Lohri für die Umgestaltung von Arpagaus’ Garten zuständig war. Für die Zauneidechse wichtig seien zudem Unterschlüpfe, beispielsweise in Asthaufen mit Dornensträuchern, wo sie Schutz finden, und Nistplätze in sandig-steinigem Boden, um brüten und überwintern zu können. Grössere Eingriffe seien sonst nicht nötig, so Sager.

«Man kann die Natur einfach machen lassen.»

Der Verein Niud ist ehrenamtlich tätig, «es handelt sich um ein Herzensprojekt», sagt Candan. «Mit Corona gab es einen Bruch, aus Vorsicht haben wir die Kontakte eingeschränkt. Nun sind wir wieder aktiver», sagt Vereinsmitglied Victor Ibañez. So habe man etwa die Pächterinnen und Pächter der Familiengärten am Zihlmattweg über mögliche Fördermassnahmen informiert und in das Projekt miteinbezogen. Mit weiteren interessierten Grundeigentümern sei man in Kontakt. Ausserdem hat die Stadt auf einer Wiese zwischen den Familiengärten und Arpagaus’ Garten Asthaufen realisiert. Eine grosse Herausforderung sei die Frage, wie Strassen überwunden werden können.

Asthaufen auf dem städtischen Grundstück. Bild: std

Erste Exemplare wagen sich vor

Erste männliche Zauneidechsen habe man auf dem städtischen Grundstück bereits beobachten können. «Für eine Ansiedlung braucht aber Weibchen, die brüten», sagt Ibañez. Es sei denkbar, dass dies bereits im nächsten Jahr der Fall sein wird. «Bis sich die Zauneidechsen auf neuen Grundstücken etablieren, kann es aber noch länger dauern und es besteht keine Garantie, dass es gelingt», sagt Candan.

Zauneidechsen sind übrigens nicht zu verwechseln mit Mauereidechsen, die im Stadtraum viel häufiger anzutreffen sind. Letztere haben sich in den letzten Jahrzehnten stark ausgebreitet und stammen ursprünglich aus dem Süden. Sie können besser mit Hitze umgehen und sind flinker. Der Körper der Zauneidechse ist weniger schlank, ihr Schwanz ist kürzer, ausserdem sind die Männchen im Frühling und Frühsommer leuchtend grün gefärbt.

