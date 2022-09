Horw/Luzern Jetzt wird's konkret: 2023 soll der Bireggwald Bike-Trails erhalten Bald schon sollen mehrere Bike-Routen in der Länge von 7,7 Kilometern entstehen: Vier Abfahrten und zwei Rundfahrten, eine davon für Kinder. Simon Mathis Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Der geplante Bike-Trail im Bireggwald nimmt langsam Formen an. «Das Projekt ist auf sehr gutem Wege und praktisch alle Grundeigentümer haben im Grundsatz ihr Einverständnis gegeben», sagt Andy Stalder, Präsident des Vereins Mountainbike Luzern. «Wenn der Horwer Gemeinderat und der Luzerner Stadtrat das Projekt genehmigen, so haben wir das Geld für Planung und Baueingabe zusammen.»

Vorgesehen ist, dass Anfang 2023 die Baueingabe erfolgt. Falls alles bewilligt wird, sollen die Arbeiten voraussichtlich im Frühling beginnen. Verantwortlich für den Trail wird eine Trägerschaft sein, die sich aus der Hauptstandortgemeinde Horw, der Stadt Luzern und Mountainbike Luzern zusammensetzt.

Geplant ist die Schaffung von sechs Trails mit einer Gesamtlänge von gut 7,7 Kilometern (siehe Grafik). Am höchsten Punkt des Bireggwaldes wird die sogenannte «kleine Runde» entstehen; ein 700 Meter langer Trail für Kinder und Anfänger – bestehend aus Trails mit einfachen, in die Natur eingepassten Hindernissen und Abschnitten auf den bestehenden Waldstrassen. Die «grosse Runde» ist beidseitig befahrbar und umfasst gut 3 Kilometer.

Darüber hinaus wird es vier «Abfahrten» geben, die in alle Himmelsrichtungen führen. «Alle Trails bleiben selbstverständlich für Fussgänger offen, auch wenn voraussichtlich auf drei der Abfahrten die Biker Vortritt haben werden», sagt Andy Stalder. Das Projekt schaffe nicht nur 7,7 Kilometer legale Trails, sondern hebe auch rund 5 Kilometer illegaler Trails auf.

Verein muss 200'000 Franken auftreiben

Luzern und Horw erwarten, dass der Verein die fehlenden Mittel von 200’000 Franken für die Realisierung des Trails auftreibt. Zu diesem Zweck macht sich der Verein auf die Suche nach Sponsoren und wird wahrscheinlich ein Crowdfunding starten. Stalder:

«200’000 Franken klingen nach einer grossen Summe, aber vergleichbare Projekte haben gezeigt, dass die Community solche Beträge schnell gesammelt hat.»

Das stimme den Verein sehr optimistisch. Schliesslich warte man schon lange auf den Trail im Bireggwald. Das Projekt ist schon seit mehreren Jahren angedacht, richtig Fahrt aufgenommen hat es aber erst Ende 2021, als ein Planungsauftrag vergeben wurde. Horw hat sich bereiterklärt, 120’000 Franken zum Projekt beizutragen, Luzern wird sich mit rund 10’000 Franken beteiligen.

So ungefähr könnte der Bike-Trail im Bireggwald aussehen. Symbolbild: Daniel Karmann / DPA

Bireggwald-Trail soll zum Flaggschiff werden

Vorgesehen sei, dass Mountainbike Luzern eine Person im Zehn-Prozent-Pensum anstelle, um den Trail in Stand zu halten. Es werde aber auch erwartet, dass sich die Community ehrenamtlich am Unterhalt beteiligt, so Stalder. Dazu werde Mountainbike Luzern mit lokalen Vereinen wie der Freeride Connection zusammenarbeiten.

Biketrails sind im Kanton Luzern nach wie vor eine Seltenheit. Der Verein Mountainbike Luzern hofft, dass das Projekt im Bireggwald die Rolle positiven Beispiels einnehmen und weitere Projekte beflügeln wird. Am 21. September lädt der Verein im Bireggwald zu einem Info-Anlass. Die Arbeitsgruppe Bikerlenkung Bireggwald, bestehend aus Vertretenden von Horw, Stadt Luzern, Kanton, Waldeigentümern und Mountainbike Luzern, wird den Projektentwurf erstmals öffentlich vorstellen. «Der Anlass richtet sich vor allem an Mountainbiker, aber es sind alle willkommen», so Andy Stalder. Eine breite Information der Bevölkerung ist Anfang 2023 vorgesehen.

