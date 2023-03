Hotel Bergsonne Schlammschlacht auf der Rigi: Luzerner Politiker und deutscher Unternehmer liegen sich in den Haaren Der Stadtluzerner Grünen-Politiker Urban Frye ist in einen heftigen Streit mit dem Eigentümer des Hotels Bergsonne geraten. Simon Mathis Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Die «Bergsonne» auf Rigi-Kaltbad ist ein altehrwürdiges Hotel: 1933 erbaut, bietet es eine atemberaubende Aussicht auf den Vierwaldstättersee und wäre ein perfekter Krimi-Schauplatz. Wie sich nun herausstellt, hat sich dort vor gut einem Jahr etwas ereignet, das ganz gut in dieses Genre passen würde. Die Protagonisten: der Stadtluzerner Grünen-Kantonsrat Urban Frye und Thomas Pfirrmann aus Karlsruhe, Unternehmer und Umweltingenieur.

Das Hotel Bergsonne auf Rigi-Kaltbad. Bild: Dominik Wunderli (Weggis, 25. 1. 2023)

Die Vorgeschichte: Von März 2020 bis Januar 2022 pachtete Urban Frye das Hotelgebäude bei der Hotel Bergsonne Rigi-Kaltbad AG, dessen Mitbesitzer Pfirrmann ist. Frye betrieb während dieser Zeit das sogenannte «Klanghotel», das Musikstudierenden eine Bühne bot. Dass die Eigentümer und der Pächter Anfang 2022 nicht im Guten auseinandergingen, war bereits bekannt. Nun zeigen Dokumente das Ausmass des Zwistes. Demnach wurde Frye mit mehreren Strafanzeigen eingedeckt und es werden über 30’000 Franken von ihm zurückgefordert. Da gegen Frye bisher keine Urteile gefallen sind, gilt die Unschuldsvermutung.

Mehrere Anzeigen eingereicht

Vor kurzem erhielt Frye eine Vorladung von der Polizei – der Termin ist drei Tage vor den kantonalen Wahlen. Die Anzeigen legt er nun gegenüber unserer Zeitung offen. «Ich will die Strafverfahren publik machen, bevor die Wahl stattfindet.» Er bestreitet alle Vorwürfe, die Pfirrmann gegen ihn richtet.

Die erste Anzeige wurde am 20. Januar 2022 eingereicht. Darin wird Frye beschuldigt, «Geschirr und weitere Gegenstände entwendet» zu haben, die ihm im Rahmen des Pachtvertrages zum Gebrauch überlassen worden seien. Sieben Tage später entscheidet sich die Staatsanwaltschaft dazu, die Anschuldigung der Veruntreuung nicht anhand zu nehmen. Grund: Der Pachtvertrag laufe erst Ende Januar aus, weshalb zu diesem Zeitpunkt nicht feststehe, ob der «Beschuldigte sämtliches von ihm gepachtete Mobiliar zurückgeben» werde.

Was war da nur los in der Bergsonne? Bild: Dominik Wunderli (Weggis, 25. 1. 2023)

Am 16. März 2022 reichte Urban Fryes Anwalt eine Anzeige gegen Pfirrmann ein. Der Vorwurf: «üble Nachrede, wenn nicht Verleumdung, Drohung und versuchte Erpressung». Beigelegt ist ein E-Mail an Frye. Darin schreibt Pfirrmann, Frye habe sich Zugang zu seinen privaten Zimmern in der «Bergsonne» verschafft und daraus diverse Wertgegenstände entwendet. Pfirrmann verlangt im E-Mail die Überweisung von 3000 Franken innerhalb von fünf Tagen. Ansonsten werde das Thema nicht rechtlich gelöst, sondern «völlig anders». Es folgt eine kaum verhohlene Drohung, dass mehrere Personen Frye auflauern würden, sollte er der Zahlung nicht nachkommen.

Deutsche Justiz sieht kein öffentliches Interesse

Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Staatsanwaltschaft Luzern das Verfahren nach Deutschland abgegeben hat. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat der Anzeige Fryes «mangels öffentlichen Interesses» jedoch keine Folge gegeben, wie ein Schreiben vom 21. Juni 2022 belegt. Thomas Pfirrmann sagt daher auf Anfrage, dass die Vorwürfe gegen ihn «offensichtlich haltlos» seien. Er betont:

«Zu keinem Zeitpunkt hatte ich die Absicht, Herrn Frye ein Leid antun zu lassen.»

Da gegen Pfirrmann bisher kein Verfahren eingeleitet wurde, gilt auch bei ihm die Unschuldsvermutung. Bald darauf folgte eine Strafanzeige Pfirrmanns gegen Frye wegen Hausfriedensbruchs – Hintergrund ist das erwähnte, angebliche Eindringen Fryes in das Privatzimmer im Hotel. Laut Frye fand die Einvernahme in dieser Sache bereits im vergangenen Jahr statt. Ein Entscheid ist noch nicht gefallen.

Zur Schlüsselübergabe kam es nicht mehr

Die letzte Strafanzeige wurde am 19. April 2022 eingereicht. In ihr werden Frye wiederum «strafbare Handlungen gegen das Vermögen» vorgeworfen. Hier geht es unter anderem erneut um das erwähnte Inventar sowie um drei Monate Mietzins, die Frye nicht gezahlt haben soll. Laut eigenen Angaben fordern die «Bergsonne»-Eigentümer insgesamt «viel mehr als 30’000 Franken» von Frye zurück. Es ist diese Anzeige vom April 2022, weswegen Frye nun Ende Monat einvernommen wird. Wie bereits erwähnt streitet Frye die Vorwürfe ab. Er sagt:

Grünen-Kantonsrat Urban Frye. Bild: PD

«Ich habe mich vielleicht nicht immer vollkommen koscher verhalten, aber nie illegal gehandelt.»

Er gibt zu, die letzten drei Mietzinsen nicht bezahlt zu haben. Der Grund sei der Zustand des Gebäudes gewesen. Die Infrastruktur sei immer wieder ausgefallen, was einen Hotelbetrieb verunmöglicht habe. Laut uns vorliegenden E-Mails sind sich sowohl Frye als auch Pfirrmann einig darin, dass das Hotel gegen Ende 2021 eine «Bruchbude» war. Die Schuld dafür geben sie sich allerdings gegenseitig. Frye sei sich bewusst, dass es korrekt gewesen wäre, den ausstehenden Mietzins zu hinterlegen – was er aber bis jetzt nicht getan habe.

Auch eine ordentliche Schlüsselübergabe habe Frye verweigert. Anfang 2022 habe er das Gebäude kurzerhand verlassen. Der Schlüssel erreichte die Eigentümer per Brief. Als Grund verweist Frye auf seine Strafanzeige gegen Pfirrmann. Frye zeigt sich erstaunt darüber, dass über ein Jahr nach der Anzeige ausgerechnet jetzt die alten Diebstahl-Vorwürfe wieder auftauchen – über ein Jahr nach seiner Zeit in der «Bergsonne» und kurz vor den Wahlen.

