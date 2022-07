Pilotprojekt «Housing First» gegen die Obdachlosigkeit: SP Stadt Luzern hat Postulat eingereicht Der Stadtrat soll in Luzern ein Pilotprojekt mit dem Ansatz «Housing First» auszuarbeiten und durchführen, fordert die SP Stadt Luzern. Dies, um die Obdachlosigkeit zu bekämpfen. 19.07.2022, 07.36 Uhr

Ein sicheres Zuhause als Basis, die eigenen Probleme anzugehen: Das ist die Idee hinter dem Ansatz «Housing First» Bild: Matt Rourke (Keystone)

Was ist «Housing First»? Dabei handle es sich um einen Ansatz in der Bekämpfung von Obdachlosigkeit, schreibt die SP in ihrem Postulat. Im Unterschied zu den heute gängigen Unterstützungskonzepten würden bei «Housing First» vulnerablen, obdachlosen Personen bedingungslos Wohnraum zur Verfügung gestellt. Der Ansatz gehe davon aus, dass ein sicheres Zuhause die Basis ist, dass Menschen in die Lage gelangen, andere Probleme anzugehen und sich damit die Lebenssituation insgesamt langfristig stabilisieren kann.

Ähnliche Projekte in Finnland und der Schweiz

In Finnland wurde «Housing First» seit 2008 breitflächig eingeführt, führt die SP Stadt Luzern aus. Dabei sei es Finnland – im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern – gelungen, die Zahl der Obdachlosen kontinuierlich zu senken. Vier von fünf Obdachlosen konnten ihre Wohnung für lange Zeit behalten und hätten den Weg in ein stabiles Leben gefunden. Zudem habe sich «Housing First» auch für die Öffentlichkeit finanziell gelohnt: Es musste weniger Geld für Obdachlosigkeit (unter anderem Polizei, Gesundheit und Justiz) und ihre Folgen ausgegeben werden.

Auch in der Schweiz wird «Housing First» in diversen Städten bereits umgesetzt, etwa in Basel-Stadt und Solothurn, und in anderen Städten wurden politische Vorstösse zum Thema überwiesen, etwa in Zürich und Bern, schreibt die SP weiter. In Luzern könne das Projekt durch die Stadt selber, durch einschlägige Fachinstitutionen oder in Kooperation umgesetzt werden. (tos)