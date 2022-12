Horwer Biregg-Quartier Nach Jahren des Leerstands – zwei Geisterhäuser sind bald Geschichte Die Oekumenische Wohnbaugenossenschaft Luzern ersetzt ein leerstehendes Haus im Biregg-Quartier mit einem Neubau. Und auch bei einem anderen Geisterhaus geht endlich etwas. Roman Hodel Jetzt kommentieren 09.12.2022, 20.00 Uhr

Gleich drei ältere Mehrfamilienhäuser im Horwer Biregg-Quartier stehen teils seit Jahren leer und verlottern – zum Ärger vieler Nachbarn. Doch nun kommt Bewegung in die Sache: Wie bereits angekündigt ersetzt die Oekumenische Wohnbaugenossenschaft Luzern (OeWL) das renovationsbedürftige und seit 2018 leerstehende Mehrfamilienhaus am Roseneggweg 10 durch einen neuen Wohnblock. Am Mittwochnachmittag fand der offizielle Spatenstich statt. In den kommenden Wochen wird das bestehende Gebäude rückgebaut, danach beginnen die Bauarbeiten.

Dieses leerstehende Mehrfamilienhaus am Roseneggweg 10 wird nun rückgebaut. Bild: hor (Horw, 9. Dezember 2022)

Im Neubau entstehen drei Wohnungen mit 5,5 Zimmern, drei Wohnungen mit 4,5 Zimmern, zwei Atelierräume und zehn Autoeinstellhallenplätze. Das Gebäude orientiert sich optisch an der bestehenden Überbauung der OeWL gleich nebenan, ergänzt die dortigen 40 Wohnungen und wird über diese erschlossen – verkehrlich also via Biregghalde sowie energetisch über die existierende Pelletheizung. Auf dem Neubau wird ausserdem eine Photovoltaikanlage zur Gewinnung von Solarstrom installiert.

Für die Wohnungen existiert bereits eine Warteliste

Die OeWL erstellt hier gemeinnützige und damit zahlbare Wohnungen für Familien. Wie viel diese pro Monat kosten werden, kann Geschäftsführer Florian Flohr noch nicht sagen, nur so viel: «Die Mietzinse werden entsprechend den Gestehungskosten kostendeckend gestaltet und anlässlich der Erstvermietung bekanntgegeben.» Bereits bestehende Interessenten – und das sind gemäss Flohr einige auf der Warteliste – werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 zur Wohnungsanmeldung eingeladen. Erst dann starte der Erstvermietungsprozess. Der Bezug ist gemäss Flohr auf Mai/Juni 2024 geplant.

Vorwärts geht es auch bei einem anderen Mehrfamilienhaus im Biregg-Quartier, das sogar schon seit fünfeinhalb Jahren unbewohnt ist. Es steht an der Grüneggstrasse 15 und gehört seit 2021 der Enikon Immobilien AG aus Cham. Bei der zu Enikon gehörenden Aula Generalunternehmung hiess es letzten Sommer, dass der Umbau noch in diesem Jahr starten soll. Denn im Januar läuft die immer noch gültige Baubewilligung ab.

Auch an der Grüneggstrasse 15 haben die Bauarbeiten begonnen. Bild: hor (Horw, 9. Dezember 2022)

Vor ein paar Tagen erhielten die Nachbarn einen Brief von Aula, der unserer Zeitung vorliegt. Demnach haben die Bauarbeiten am vergangenen Montag begonnen. Zunächst seien Installations- und kleinere Abbrucharbeiten vorgesehen, danach beginne der rund zehn Monate dauernde Umbau. Ein Augenschein vor Ort bestätigt die Ankündigung: Im vielerorts überwucherten Garten wird derzeit ausgeholzt. Gemäss Aula sind ein Lift, grössere Balkone und Fenster sowie Waschtürme in den 3,5-Zimmer-Wohnungen künftige Pluspunkte des sanierten Objektes.

Bleibt noch Geisterhaus Nummer 3 im Biregg-Quartier. Nachdem den Mietenden wegen einer angeblichen Totalsanierung gekündigt worden war, sind fast alle Wohnungen unbewohnt. Was der Eigentümer mit dem Gebäude vorhat, bleibt unklar – die Verwaltung gab auf Anfrage keine Auskunft. Bei der Gemeinde ist nach wie vor kein Baugesuch eingegangen.

Was mit diesem leerstehenden Haus passiert, ist unklar. Bild: hor (Horw, 9. Dezember 2022)

