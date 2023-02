Hunderte helfende Hände Ohne all die guten Seelen hätte die Lozärner Fasnacht ein Problem Sie verkaufen Plaketten oder kochen Tee für Guuggende: Hunderte Personen helfen mit, damit die Fasnacht möglich ist – wir stellen vier von ihnen stellvertretend für alle vor. Roman Hodel Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr

Plakettenverkäuferin Brigitt Lingg. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3. Februar 2023)

«Mit Begeisterung verkaufe ich seit neun Jahren Plaketten für das Lozärner Fasnachtskomitee. Ich möchte so mit meinem Beitrag die Fasnacht unterstützen. Als kontaktfreudige Person fällt es mir leicht, auf Leute zuzugehen. In der Regel spüre ich sofort, ob jemand kaufen will oder nicht. Ein paar Dutzend Plaketten sind es schon an einem Tag. Das Verkaufen ist fast wie eine Sucht.

Unterwegs bin ich allein, denn so kann ich verkaufen, wann und wo ich möchte. Natürlich höre ich beim Ansprechen allerlei. Leute sagen etwa, sie seien keine Luzerner, würden bald verreisen oder hätten kein Bargeld dabei. Wobei letzteres nicht mehr zieht, denn es geht auch mit Twint. Die häufigste Ausrede ist jedoch, die Plakette hänge an einem anderen Mantel. Touristen kaufen nie, dafür habe ich meine geschätzte Stammkundschaft.

Zwar verdiene ich schon ein Sackgeld, doch viel wichtiger sind die vielen lustigen Begegnungen und Erlebnisse, die mir menschlich viel geben – und ich erhalte oft etwas zu trinken offeriert. Aber Vorsicht: zu viel Kafi Huerenaff verträgt sich nicht mit dem Job. Zum Glück chauffiert mich mein Mann – er ist im Gegensatz zu mir kein Fasnächtler.»

LFK-Archivarius Stefan Egli kurz vor dem Start des Fritschiumzugs. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 16. Februar 2023)

«Als Archivarius des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) arbeite ich im Hintergrund. Der Name ist etwas irreführend, denn eigentlich erledige ich während meiner sechsjährigen Amtszeit eine Vielzahl von verschiedenen Arbeiten und besorge nicht nur das Archiv. So bin ich etwa verantwortlich für das Budget meines Ressorts sowie für unser Komiteelokal, den Fliegerschuppen. Auch pflege ich Kontakt zu den Behörden.

Viel zu tun geben die beiden Umzüge. Da organisiere ich unter anderem Speaker-Fahrzeuge, Kutschen inklusive Fuhrleute, Orangen, Lautsprecheranlagen, notwendige Fahrbewilligungen und ich kleide die Plakettenverkaufenden ein. Mein Zeitaufwand pro Woche steigert sich von weniger als einer Stunde zwischen April und September auf vier bis fünf Stunden ab Januar bis zur Fasnacht.

Als ich Präsident der Maskenliebhaber-Gesellschaft war, arbeiteten ebenfalls viele Leute im Hintergrund, sodass ich meine zweijährige Amtszeit geniessen konnte. Als Archivarius kann ich quasi etwas zurückgeben. Zum Feiern komme ich tagsüber nicht, aber keine Sorge, nach den Umzügen tauche ich jeweils schon noch ab. Denn die Fasnacht mit ihrer wahnsinnigen Kreativität ist für mich ein Erlebnis der Spitzenklasse.»

Zunftratsfrau Nicole Hollitzer in der Zunftstube der Galli-Zunft. Bild: Jakob Ineichen (Kriens, 13. Februar 2023)

«In die Krienser Fasnacht bin ich durch meinen Mann Markus reingerutscht. Er ist Zunftrat und Stubenmeister bei der Galli-Zunft und ich helfe ihm dabei. Beim monatlichen Höck mit bis zu 60 Männern beispielsweise wählen wir das Menü und bestellen das Essen. Zur Vorbereitung gehört die Dekoration und das Eindecken, am Höck bin ich im Service tätig und helfe beim Aufräumen und der Reinigung.

Höhepunkt ist der Umzug am Güdisdienstag. Da ist das Stubenmeisterpaar für den Getränkestand neben der Tribüne für die Gäste und die befreundeten Zünfte zuständig. Dies erfordert: Den Stand aufbauen und einrichten, Getränke wie Weisswein, Bier und Mineral bestellen sowie Kafi Schnaps kochen. Dafür nehme ich im Geschäft extra frei. Vom Umzug bekomme ich nicht viel mit, aber es macht riesig Spass.

Für die Höck-Einsätze erhalte ich ein Sackgeld, sonst steckt viel Freiwilligenarbeit dahinter. Ich mache das gern. Die Zünfter schätzen meine Arbeit sehr und verdanken dies Ende Jahr mit wunderschönen Blumen immer herzlich. Daneben bleibt genug Zeit, um selber an die Fasnacht zu gehen, etwa am Rüüdige Samschtig oder Güdismontag. Ich mag die fünfte Jahreszeit, man sieht so viel Kreatives, die ganze Atmosphäre ist einfach toll.»

Wagenbauchchef Ricardo Dubach beim Wagen der Wäsmali-Chatze auf dem Weinmarkt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 18. Februar 2023)

«Damit bei den Wäsmali-Chatze niemand Durst hat an der Fasnacht, braucht es mich. Als Wagenbauchef bin ich für die Getränke zuständig. Das erste Mal übrigens, vorher hatte mein Vater dieses Amt inne. Er und meine Mama sind beides Wäsmali-Chatze. Offenbar erlebte ich bereits im Alter von zwei Monaten meine erste Fasnacht. So konnte aus mir ja nur ein Fasnächtler werden. Auch meine Verlobte ist in der Musig.

Tee Zwätschge kochen wir mehrmals täglich im Untergeschoss eines Bürogebäudes an der Bahnhofstrasse. Von dort ist es nicht weit zu unserem Wagenstandort am Weinmarkt. Eine geheizte Teekanne fasst 40 Liter. Höchstens 800 Gramm Zucker kommen da rein – ja nicht zu süss, dafür genügend Schnaps. 50 Liter habe ich für die Fasnacht bestellt. Zudem gibts Bier und verschiedene Softgetränke, von letzteren brauchen wir überraschend viel. Da wir als Musig immer wieder mal ausschwärmen, schauen abends ehemalige Mitglieder zum Wagen.

Die Fasnacht ist ein grosser Bestandteil meines Lebens. Als ich wegen einer Operation in der Musig ein Jahr aussetzen musste, ging ich trotzdem in die Stadt, aber mir war langweilig so ohne Chochi und Agenda. Als Guugger erlebst du das Ganze halt viel intensiver.»