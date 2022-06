Stadtfest Luzern: OK-Mitglieder massiv belästigt

Quelle: PilatusToday / Elena Hirt

Stadtfest Luzern «Idiotischer Schwachsinn»: Massive Belästigungen gegen OK-Mitglieder Nach teils heftiger Kritik lässt das Organisationskomitee des Luzerner Stadtfests mittlerweile Bargeld zu. Nun wird bekannt: Es gab nicht nur Kritik am Konzept des Stadtfestes, sondern auch massive Belästigungen gegen OK-Mitglieder. Raffaele Keller / PilatusToday 10.06.2022, 16.52 Uhr

Das «neue» Stadtfest Luzern findet am Wochenende des 24. und 25. Juni statt und soll sich «kleiner und im Herzen der Stadt» präsentieren, wie das OK Ende April bekannt gab. Angekündigt wurde damals auch ein bargeldloses Stadtfest. Bezahlt werden sollte nur noch mit Kredit- oder Debitkarten oder per Twint. Einzig die Auszahlung des Depots sollte in bar erfolgen.