«Im Feld» statt «Witenthor» Landreserven für Schule und Alterszentrum – Malters will Bauernhof gegen Bauernhof tauschen Um mittelfristig grössere Bauvorhaben in Zentrumsnähe realisieren zu können, benötigt die Gemeinde Malters Land. Der Tauschvertrag ist unterzeichnet, das letzte Wort gebührt der Bevölkerung. Roman Hodel 12.10.2022, 12.00 Uhr

Das begehrte Objekt ist der landwirtschaftliche Betrieb «Im Feld» mit mehreren Parzellen, die total rund 45'000 Quadratmeter messen. Diese befinden sich in Zentrumsnähe, genau genommen an der Kantonsstrasse sowie der Bahnlinie Richtung Blatten/Luzern. Das Land ist teilweise von Bauzonen umschlossen und grenzt direkt an die beiden Schulanlagen Eischachen und Muoshof. Genau deshalb will die Gemeinde Malters diesen landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen. Denn es handelt sich um strategisch wichtige Landreserven, um mittel- und langfristig die Schulanlagen und auch die Alters- und Pflegeeinrichtungen zu erweitern.

Das ist der Hof «Im Feld» in Malters. Bild: Google Street Map

Im Gegenzug plant die Gemeinde Malters, dem heutigen «Im Feld»-Besitzer den gemeindeeigenen Landwirtschaftsbetrieb «Witenthor» an der Hellbühlstrasse ausserhalb des Dorfes abzutreten. Die entsprechenden Tauschverträge wurden am Dienstag unterzeichnet, wie die Gemeinde Malters am Mittwoch mitteilte. Der Vertrag tritt aber erst in Kraft, wenn die Stimmberechtigten von Malters am 27. November Ja dazu sagen.

Witenthor-Pächter wird 2025 pensioniert

«Wir haben mit dem Landabtausch die Chance, uns Landreserven zu sichern, die wir mittel- bis langfristig für dringend benötigte Bauvorhaben in der Gemeinde benötigen», wird der Gesamtgemeinderat in der Mitteilung zitiert. Zudem sei das Halten eines Landwirtschaftsbetriebs nicht Kernaufgabe einer Gemeinde. «Mit dem Verpachten des Landwirtschaftsbetriebs kann das investierte Kapital nicht sinnvoll bewirtschaftet werden. Die Pacht wirft nur einen bescheidenen Nettoertrag ab», wird Gemeindeammann Marcel Lotter zitiert. Finanziell werde sich der Landabtausch langfristig ebenfalls lohnen.

Alles anzeigen

Der Landwirtschaftsbetrieb Witenthor ist noch verpachtet. Der Pächter wird Ende 2025 pensioniert. Der Tauschvertrag würde deshalb per 1. Dezember 2025 vollzogen. Nicht vom Landabtausch betroffen sind die ehemaligen Gebäude des Bürgerheims Witenthor gleich neben dem Bauernhof. Diese hat die Gemeinde mit dem Segen der Stimmbevölkerung bereits 2010 verkauft. Der private Investor realisierte darin einen Pferdehof und Wohnungen.

Hinweis: An der Gewerbeausstellung vom kommenden Wochenende informiert der Gemeinderat die Bevölkerung an einem Stand über das Vorhaben.